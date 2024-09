MÉS señala que el diálogo será "ley a ley" y advierte al Govern que "tiene que decidir": "No puede pactar con Vox y MÉS"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, con el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

PALMA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha señalado que el diálogo con el PP este curso político será "ley a ley" y ha advertido al Govern que "tiene que decidir". "No se puede intentar pactar con MÉS per Mallorca y pactar con Vox a la vez", ha dicho el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia.

En declaraciones a los medios este lunes, después de reunirse con la presidenta del Govern, Marga Prohens, con motivo del inicio del curso político, el portavoz ha indicado que la líder del Ejecutivo le ha planteado medidas con las que le gustaría poder dialogar con MÉS per Mallorca.

En este sentido, ha hecho referencia a una serie de leyes en las que, según Apesteguia, Prohens considera que los ecosoberanistas y el Govern pueden establecer un diálogo y llegar a acuerdos. "Estudiaremos cada medida que nos proponga el Govern y si consideramos que es en beneficio de la ciudadanía, tendrá nuestro apoyo", ha expuesto.

Preguntado por la posibilidad de que MÉS apoye los presupuestos autonómicos, el ecosoberanista ha señalado que no han tratado el tema en el encuentro. Igualmente, ha asegurado que su formación no apoyará unos presupuestos que incluyan una partida de 20 millones de euros para la "segregación lingüística". "Depende de cómo de continuistas sean estos presupuestos y de si mantienen o no las medidas que introdujo Vox en su momento", ha añadido.

Por otra parte, en cuanto a financiación autonómica, Apesteguia ha considerado que a partir del pacto entre el PSOE y ERC en Cataluña se abre un escenario "más favorable" y que "la financiación mínima sería el principio de ordinalidad".

"En ciertos momentos durante la campaña electoral la presidenta del Govern se manifestó en este sentido y le he pedido que se mantenga en esta posición", ha señalado, reclamando que actúe en defensa de los intereses de los ciudadanos de Baleares y no según los parámetros del PP. "Que sea más presidenta y menos militante", ha apostillado.