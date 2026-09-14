MÉS volverá a presentar su ley para limitar la compra de viviendas a no residentes tras el pronunciamiento de Bruselas

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España).- Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 (EUROPA PRESS)

MÉS per Mallorca volverá a presentar su proposición de ley para limitar la compra de viviendas a personas no residentes tras la propuesta presentada la semana pasada por la Comisión Europea (CE), más centrada en la adquisición de segundas residencias.

Lo ha anunciado el portavoz de los ecosoberanistas en el Parlament, Lluís Apesteguia, en la rueda de prensa previa al pleno que se celebrará el martes.

El diputado ha considerado que el planteamiento de la CE, además de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), demuestra que se pueden aplicar "excepciones a la libre circulación de capitales".

Es por ello, ha explicado, que su grupo parlamentario volverá a presentar la proposición no de ley para limitar la compra de viviendas a no residentes que el pleno ya tumbó el pasado mes de febrero.

El texto, ha detallado, no será exactamente el mismo que presentaron en su día, sino que incluirá alguna modificación tanto en su exposición de motivos --incluyendo las novedades surgidas estos últimos meses-- como en el articulado.

Apesteguia ha recordado que en 2022 viajó a Bruselas para entrevistarse con la jefa de gabinete de la entonces comisaria de Vivienda para abordar esta posibilidad. "Nos dijo que existía la posibilidad de regular el acceso si se justificaba de forma suficiente la emergencia habitacional", ha expuesto.

A partir de ese momento, ha señalado, estudiaron la jurisprudencia europea para elaborar la iniciativa legislativa que presentaron en 2024 en el Parlament con la intención de que Baleares fuese "pionera en la limitación de la compra de viviendas para personas que solo quieren especular, empresas y fondos buitre".

"Esta semana, como me dijeron en 2022, la Comisión Europea ha vuelto a decir que existe jurisprudencia que permite esta excepción a la libre circulación de capitales. Hemos perdido años porque la derecha, y en su momento el PSOE, no han querido encarar este problema. Baleares se ha convertido en un gran tablero de Monopoly en el que los grandes inversiones internacionales compran y venden sin saber, seguramente, situar Mallorca en el mapa", ha zanjado.

La propuesta de la Comisión Europea se centra principalmente en limitar la compra de segundas residencias, tanto a nacionales como a extranjeros. El ecosoberanista, preguntado por esta cuestión, ha reconocido que su ley también incluía a los residentes en Baleares dentro de las limitaciones.

"Hay que ajustarse al marco europeo, que si dice una cosa clara es que no se pueden hacer distiniciones entre nacionales de la Unión Europea. Si no respetas eso, la ley te dura dos segundos en los tribunales, el caso más conocido es el descuento del tren de Sóller", ha apuntado.

EL PSIB LLEVA EL TEMA AL PLENO

También se ha pronunciado al respecto el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, quien ha modificado la pregunta que le formulará en el pleno a la presidenta del Govern, Marga Prohens, para poner esta cuestión sobre la mesa.

El cambio, ha dicho, viene justificado por el hecho de que el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, se mostrara abierto a estudiar la posibilidad de implantar la normativa europea si consideran que aporta soluciones "eficientes y eficaces".

"Interpelaremos a la presidenta sobre las zonas tensionadas después de que el vicepresidente dijera que estudiarían la normativa. La normativa europea que se presentó la semana pasada, que respaldamos, habla de limitar la compra de segundas residencias y de declarar zonas tensionadas. No entiendo que digan que lo van a estudiar si no quieren aplicar ni lo más mínimo, que es declarar zonas tensionadas", ha señalado.

En la ley de capitalidad de Palma, que próximamente comenzará su tramitación parlamentaria, hay una enmienda del grupo socialista que plantea esta medida, ha recordado.

EL PP, CONTRA LIMITAR A LOS RESIDENTES

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha recriminado a MÉS y al PSIB que durante los ocho años que estuvieron al frente del Govern, en los que "más se agravó el problema de la vivienda", no adoptarán la medida que ahora respaldan.

"Hasta ahora, la prohibición de venta a no residentes era solo una medida populista, porque el hecho de que la CE estudie cambiar el marco legal quiere decir que hasta ahora no lo era. Ahora que se han puesto sobre la mesa modificaciones, creo que la responsabilidad de los gobiernos es estudiar si una medida de estas características puede ser buena para los ciudadanos", ha expuesto.

El 'popular', aunque ha dicho que es necesario "esperar a ver en qué se concreta y cuál es el alcance" de la propuesta europea, ha reconocido que la posibilidad de que un residente no pueda comprar una segunda residencia en su propia comunidad le "pone los pelos de punta".

"No me entra en la cabeza que un mallorquín no pueda tener una segunda residencia en otro municipio de Mallorca", ha subrayado Sagreras.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, también ha sido preguntada acerca de la postura de su partido respecto a los planteamientos de la Comisión Europea, que inicialmente ha confundido con una propuesta del Govern que se ha mostrado abierta a estudiar.

Cuando se le ha informado de que se trataba de una cuestión surgida de Bruselas, ha dicho que le da "bastante risa". "Nos han llenado Europea de inmigrantes. ¿A qué se refiere, que los europeos no pueden comprar vivienda y los inmigrantes sí?", ha dicho.