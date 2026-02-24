El Parlament rechaza la propuesta de MÉS para prohibir la compra de viviendas a no residentes

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha rechazado este martes la toma en consideración de la ley impulsada por MÉS per Mallorca para, entre otras medidas, prohibir la compra de viviendas a personas que no sean residentes en Baleares.

La iniciativa, que en caso de haber sido aceptada tendría que haber continuado su tramitación en el Congreso, ha sido rechazada con el voto en contra de PP y Vox y los votos favorables de la izquierda.

La ley de los ecosoberanistas defendía que los municipios pudieran restringir, temporalmente, la compraventa de casas a no residentes, personas jurídicas y para segunda residencia.

El portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, ha defendido que la propuesta cumple con todos los requisitos que exige la Unión Europea (UE) y se ajusta a la jurisprudencia que anteriormente ha permitido este tipo de limitaciones extraordinarias.

Apesteguia ha detallado que el 48,46 por ciento de las viviendas en las Islas no se destinan a que viva una familia y ha advertido que esta dinámica no para de crecer. En estos últimos años, ha asegurado, el 82,31 por ciento de las viviendas construidas no son primera residencia.

La proposición detallaba una decena de condiciones de las cuales los municipios tendrían que cumplir, como mínimo, tres, para aplicar restricciones en la compraventa de viviendas.

Entre ellas, que el precio de compra o alquiler hubiera aumentado un tres por ciento por encima de la variación del IPC de Baleares los últimos cinco años; superar el umbral que se establece para viviendas vacías y no principales, que el precio medio de compra superara al menos el total acumulado de la proyección de diez años del salario neto medio del archipiélago o que el precio medio de compra o de alquiler superara en un 35 por ciento la media española.

El ecosoberanista ha admitido que la ley por ella misma no solucionaría el problema de la vivienda porque es un problema multicausal que necesita múltiples soluciones.

"Este es un paraguas excepcional ante una situación excepcional. Así lo planteamos. Tiene que operar cuando ya se han intentado todas las políticas y cuando el resto se han demostrado insuficientes", ha afirmado.

Apesteguia ha rechazado las políticas "para gente de aquí" que abandera el Ejecutivo autonómico. "No quieren priorizar que las viviendas sean para la gente que quiere vivir y desarrollar su proyecto de vida aquí. Todos estos años que nos han dado la tabarra con el mantra de la gente de aquí, se referían a según quién de aquí", ha añadido.

El ecosoberanista se ha referido además al mandato constitucional. "La Constitución a ustedes sólo les interesa que pese mucho para arrojarla contra quienes no se sienten españoles. Pero no habrá banderas bastante grandes para tapar la vergüenza de quien hoy vote en contra de esta ley", ha indicado.

Apesteguia ha reiterado que la norma que proponen no distingue por nacionales porque no va de la procedencia sino de qué uso se va a hacer de la vivienda. "Su patria es la especulación y sus compatriotas los especuladores", ha concluido.

MEDIDAS VALIENTES

La diputada socialista Carol Marqués se ha pronunciado en términos parecidos y ha apuntado que el debate pasaba por decidir si se garantiza el uso social de la vivienda y en contra de la especulación. "No debatimos el texto definitivo, sino si abrimos el debate", ha indicado. La socialista ha criticado que no se haya aceptado la toma en consideración y ha pedido al Govern que escuche todas las propuestas.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha destacado que la dependencia del turismo ha provocado efectos en todo el conjunto del mercado inmobiliario "y ya no solo en los chalés de las urbanizaciones". Para Castells, el libre mercado y la turistificación llevan a la eliminación de la residencia permanente.

El diputado de Unidas Podemos, José María García, ha lamentado que desde hace tiempo la vivienda haya convertido en refugio de los especuladores y ha criticado que el Govern de Prohens no ha sabido poner remedio a esta problemática.

En el turno de las intervenciones en contra, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha argumentado que la proposición de ley es no resuelve el problema, sino que introduce un modelo de intervención que es "jurídicamente frágil, económicamente contraproducente y políticamente incoherente con la defensa del interés nacional".

"No protege al español frente al capital extranjero. Estamos ante una ley que hace aguas por todas partes", ha añadido Cañadas, que ha advertido que va además en contra de la propiedad privada.

La 'popular' Margalida Pocoví ha criticado el oportunismo de la proposición y ha preguntado por qué no se impulsó ninguna medida similar en la legislatura anterior. "Ante la situación límite optaron por la pasividad, la inacción y por mirar hacia otro lado", ha afirmado.

"No podemos apoyar una propuesta que es inconstitucional, contraria al derecho europeo, técnicamente inviable, y que interviene en la libertad y el derecho de los residentes de Baleares", ha concluido Pocoví.