Mir pide al PP afrontar "seriamente" el retroceso de primera línea de costa y "no hacer demagogia con chiringuitos"

PALMA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, ha pedido este martes, en el pleno del Parlament balear, al PP que afronte de forma "seria" el retroceso de la primera línea de costa y "no hacer demagogia con los chiringuitos".

Así lo ha manifestado el conseller durante una interpelación del Grupo Popular, defendida por el diputado José Javier Bonet, en la que el conseller ha pedido al 'popular' "distinguir entre dos tipos de playa, las que tienen una figura de protección y las que no". Pues, ha señalado, "el Govern es vinculante para las primeras; para las segundas, sin embargo, no lo es".

En cualquier caso, ha precisado, "El Govern hace informes, algo que puede ser que no ocurriera entre los años 2011 y 2015, y, además, los hace con connotaciones ambientales". De hecho, ha añadido, en el caso de ses Casetes de Es Capellans, el ejecutivo ya había emitido informes desfavorables, igual que lo hace ahora, aunque Demarcación de Costas, al no ser vinculantes, había determinado que correspondía la autorización, hasta ahora, cuando ha decidido que no".

Respecto a la justificación técnica de los informes, el conseller Miquel Mir ha apuntado al retroceso "evidente" y que ha sido, además, "empíricamente demostrado" de la primera linea de costa. Algo que se basa, asimismo, "en criterios técnicos y científicos".

De hecho, "no hay ninguna playa que haya aumentado su longitud, en los últimos años". Por poner un ejemplo, "la playa de Es Trenc ha retrocedido 13,5 metros de longitud entre los años 1956 y 2021". Un retroceso y erosión del paisaje del que, para el conseller, "son responsables la retirada de posidonia a lo largo de décadas, los chiringuitos y restaurantes, por el efecto llamada y consecuente saturación antrópica, y la falta de gestión y conservación de la primera línea del sistema playa-duna".

Por ello, "y dado que a este Govern le importan las playas, como deberían de importarles al PP", el conseller ha pedido afrontar de forma "seria" y no "cortoplacista" la problemática del retroceso de la primera línea de costa porque "no es una buen modo de proceder".

El diputado del Grupo Popular, José Javier Bonet, por su parte, ha lamentado que los informes del Govern ha presentado a Demarcación de Costas son "sectarios e ideológicos" y ha censurado que "actualmente aún hay 38 concesionarios de playa a la espera de autorización para sus servicios".

Por este motivo, ha solicitado al Govern balear "empatía" con los trabajadores y con los empresarios, quienes ya han perdido la Semana Santa". En concreto, en relación a los tres chiringuitos situados en ses Casetes de Es Capellans, que Costas ha rechazado, después de leer sus informes, Bonet ha recordado al conseller que "son una oferta complementaria de calidad que da trabajo a 90 personas, que se irán al paro" .

En esta línea, el 'popular' también ha censurado que pese a la actitud del Govern respecto a los chiringuitos desmontables de playa, "Es Trenc nunca ha estado tan abandonado y suicio como desde que el ejecutivo gestiona el parque natural". Y, ha acusado al conseller de "cinismo", pidiéndole que "haga caso al Estado e invierta en redes de saneamiento". También, que "deje, de una vez por todas, en paz a los chiringuitos".