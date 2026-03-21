La Misercòrdia acoge una exposición en el marco del Art Palma Brunch - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha participado este sábado en una nueva edición del Art Palma Brunch, una de las citas destacadas del arte contemporáneo en la isla, con una treintena de exposiciones en Palma.

El Centre Cultural La Misericòrdia ha sido uno de los espacios centrales con la inauguración de la exposición 'Trayectorias latentes. Cartografiando para un futuro' dentro de la propuesta de 'Nuevas presencias' 2026.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha destacado el compromiso de la institución con la cultura y el apoyo a los creadores de la isla.

Por su parte, la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha subrayado que esta propuesta reúne a ocho artistas emergentes y "muestra la vitalidad creativa que hay actualmente en Mallorca".