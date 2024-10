La modificación del ITS y la enmienda a la totalidad a derogación de Ley de Memoria, a debate este martes en Parlament

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La modificación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y la enmienda a la totalidad a la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares serán dos cuestiones que se abordarán en el pleno de este martes en el Parlament, a partir de las 09.30 horas.

En relación al ITS, hay que recordar que la presidenta del Govern, Marga Prohens, propuso durante el Debate de Política General de Baleares incrementar el impuesto turístico los meses de junio, julio y agosto y rebajarlo en diciembre, enero y febrero, con el objetivo de contribuir a la desestacionalización.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien preguntará por este tema a la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la sesión plenaria de este martes ha asegurado al respecto que su formación no votará a favor de una medida que plantee la reducción de la cuota tributaria durante los meses de invierno.

En esta línea, el ecosoberanista ha señalado que el planteamiento de MÉS es duplicar el ITS durante todo el año y que son "capaces" de moverse para negociar, como por ejemplo con el aumento durante tres meses. No obstante, ha asegurado que no contradirán sus principios rebajando la 'ecotasa' unos meses en invierno, cuando en éstos mismos, ha continuado Lluís Apesteguia, ya existe una bonificación del 75 por ciento a este impuesto turístico.

También, el PSIB-PSOE preguntará en el pleno de este martes a la presidenta del Govern qué piensa hacer con el ITS, qué significa modificarlo y que aclare dichas modificaciones.

"La única cosa que finalmente han modificado ha sido quitar las políticas de vivienda del ITS, el principal problema de esta comunidad autónoma, con una clara externalidad del turismo", ha criticado el portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela.

Por su parte, en relación a la subida del ITS en temporada alta y la baja de éste los meses de invierno, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha dicho que su formación está en contra de la subida de impuestos. "No vamos a aprobar esto", ha afirmado.

Asimismo, ante la propuesta del Govern de modificar la regulación del cobro de este impuesto, el diputado no adscrito Agustín Buades ha propuesto eximir del pago del ITS a residentes, en lugar de que éstos tengan que desgravarlo en la declaración de la renta como se baraja.

El portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, ha señalado finalmente, sobre aumentar el Impuesto de Turismo Sostenible en temporada alta y bajarlo en temporada baja que MÉS per Mallorca anunció que está a favor de subirla y Vox, de bajarla. "No veo que no tengamos que tener éxito en votaciones y resoluciones", ha agregado.

Por otro lado, en cuanto a la enmienda a la totalidad a la derogación de la Ley de Memoria, el portavoz parlamentario del grupo socialista, Iago Negueruela, ha advertido al PP que si vota a favor de la derogación de la ley de memoria democrática, luego "no busque al PSIB para negociar otras cuestiones". Negueruela ha remarcado que si el PP "elige a Vox, no puede estar con la izquierda". "No vamos a tolerar que la política social la fije Vox y pactar con el PP otras cuestiones", ha apostillado el portavoz del PSIB en la Cámara.

El portavoz parlamentario 'popular', Sebastià Sagreras, ha reafirmado por su parte, en relación con la enmienda a la totalidad a la derogación de la Ley de memoria democrática presentada por la oposición y que se debatirá en el pleno de este martes, que el PP ya dijo que derogarían esta ley, puesto que ya existe la Ley de fosas.

OTRAS CUESTIONES

Más allá de estas dos cuestiones, el pleno del Parlament de este martes, que comenzará con la sesión de control al Govern, debatirá también sobre otros temas como los datos de esta temporada turística, las listas de espera sanitarias, la aplicación del 'pin parental' en los centros educativos, el cobro de una insularidad "digna" por parte de trabajadores públicos de Baleares, la movilidad, la vivienda o el estado actual de los recursos hídricos disponibles en la islas.

Además, en la sesión plenaria el PSIB interpelará al Govern sobre alojamientos turísticos en pisos y edificios. "La única cosa que se aprobó ayer --en alusión al pasado 8 de octubre-- es que no se incrementarán las plurifamiliares", ha dicho el portavoz socialista, Iago Negueruela, remarcando que ya hay una moratoria que lo impide.

En esta línea, ha preguntado si el intercambio de plazas, que permitiría un decrecimiento, mantendrá el esquema dos plazas por una. "Esto son políticas reales de decrecimiento y reducir la saturación turística, no con ITS", ha sentenciado.

También, en la sesión plenaria de este martes se debatirá una moción de Més per Menorca sobre financiación autonómica. Según el portavoz menorquinista en el Parlament, Josep Castells, se ha demostrado que los ingresos del sistema de financiación "no son suficientes" para mantener a nivel estatal los servicios públicos. "En cambio, estamos contribuyendo como los que más", ha añadido.

Así, se ha mostrado crítico con la actitud del Govern balear en este sentido, considerando que "en lugar de defender los intereses de Baleares, defiende los del PP".

El menorquinista ha asegurado que es una moción "muy constructiva" que busca contribuir a formar una mayoría social y política que defienda los intereses de Baleares. En esta línea, preguntará en el pleno al vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, cómo prevén articular este frente social y político para defender la financiación.

Finalmente, el pleno concluirá con la votación de una enmienda de adición de un nuevo punto a la PNL, que fue presentada por MÉS per Mallorca y que pretende que el Parlament inste al Govern a incluir Palestina en su política de cooperación y ayuda humanitaria, atendido el empate producido en la comisión de Asuntos Sociales.

Y, la votación de los puntos dos --el Parlament insta a los consells insulares a declarar Bien de Interés Cultural Inmaterial el oficio y la técnica de los mestres d'aixa-- y seis --el Parlamento insta las instituciones con competencia en lugares de titularidad estatal y autonómica a garantizar la reserva de espacio para los barcos históricos, y para los construidos en madera de forma tradicional como los 'llaüts' o las 'menorquines'-- de la PNL del PSIB, atendiendo al empate producido en la comisión de Economía.