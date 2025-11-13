Los módulos de atención a migrantes de Ibiza y Formentera están operativos y el de Palma lo estará en unas semanas - APB

IBIZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los módulos de atención y acogida temporal de migrantes en tránsito en el muelle de Botafoc (Ibiza) y en La Savina (Formentera) ya están plenamente operativos desde hace varios días y en las últimas horas han sido utilizados ante la llegada en patera de más de un centenar de personas a las costas pitiusas.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, en el Puerto de Palma las obras de instalación de la estructura modular avanzan a buen ritmo y previsiblemente entrarán en servicio en el plazo de un par de semanas.

Mientras tanto, se ha abierto la Estación Marítima para la pernoctación de las personas migrantes que deben aguardar la salida del ferry a la Península, una vez finalizado el trámite policial.

En los dos últimos días, Policía Nacional, Guardia Civil y Salvamento Marítimo han intervenido en 17 procedimientos relacionados con la llegada irregular de migrantes por vía marítima.

Gran parte de estos operativos se refieren a rescates de personas en alta mar, para los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Salvamento cuentan también, desde el pasado mes de febrero, a petición del Ministerio del Interior en noviembre de 2024, con apoyo de vigilancia aérea de Frontex, que proporciona información periódica para facilitar la localización de embarcaciones cerca de las costas de Baleares.

Por lo que respecta a las interceptaciones de las últimas 48 horas, desde Delegación han destacado el despliegue de un operativo especial en Cabrera para rescatar a una parte de los ocupantes de una patera que habían desembarcado en el islote L'Imperial y se encontraban en una zona de difícil acceso, complicado por las condiciones de viento adverso.

En total, han sido rescatados en buen estado las 15 personas que formaban parte del grupo, en una operación en la que han intervenido de manera coordinada el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic), la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil de Baleares (UHEL), Grupo de Montaña de la Guardia Civil de Baleares (Greim) y Salvamento Marítimo.