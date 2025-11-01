Un motorista muere tras chocar frontalmente contra un coche en la rotonda de la ITV de la carretera de Sóller

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, varón, de unos 30 años de edad, ha fallecido este sábado, después de haber chocado frontalmente contra un coche en la rotonda de la ITV de la carretera de Sóller.

Según ha informado el SAMU 061 a los medios de comunicación, el suceso ha ocurrido sobre las 06.00 horas, en el kilómetro 4,5 de la carretera de Sóller (Ma-11), en la rotonda de la ITV (Palma).

El SAMU 061 ha recibido aviso de un accidente grave en el que se han visto implicados una moto y un coche. Al parecer, la moto circulaba en dirección contraria y ha chocado frontalmente contra un vehículo. A causa del impacto, ambos vehículos han quedado calcinados.

Al tener conocimiento de lo ocurrido, la Central de Coordinación de Urgencias Médicas (CCUM) del 061 han movilizado al lugar una ambulancia de soporte vital avanzado del 061 y otra privada, además de una ambulancia de soporte vital básico del 061. También, se han desplazado a la zona los bomberos y la Policía Local de Palma.

Una vez en la zona, la ambulancia de soporte vital avanzado del 061 y el resto de recursos han informado al SAMU 061 que el motorista había fallecido al instante y que en el vehículo no se encuentran ocupantes, los cuales, al parecer, se habrían dado a la fuga.

Una dotación de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) de la Policía Local se ha hecho cargo de la instrucción del correspondiente atestado para aclarar las circunstancias del accidente.