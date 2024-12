Moviment Feminista de Mallorca convoca una concentración este jueves en Palma por el asesinato machista de Can Pastilla

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Moviment Feminista de Mallorca ha convocado una concentración este jueves en repulsa y condena del asesinato machista ocurrido este martes en Can Pastilla. La concentración será a las 19.00 horas en la plaza de España.

"Los recursos que tenemos para frenar la violencia machista no funcionan o no son suficientes. Nos están matando y aquí no pasa nada", condenan en un mensaje en la red social X.

Cabe recordar que la mujer, española y de alrededor de 30 años, falleció al ser apuñalada por su pareja dentro de un coche en Can Pastilla. El presunto homicida, un varón de 40 años y origen rumano, al parecer iba en el coche junto con su pareja y su hija de dos años cuando, en un momento dado, agredió a su pareja con un arma blanca y acabaron impactando contra otro turismo.

En ese momento, el agresor huyó corriendo pero una patrulla de la Policía Local que acudió al servicio lo localizó y detuvo. El detenido tenía una orden de alejamiento contra la fallecida.