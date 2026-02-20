Muere un ciclista al ser atropellado por dos coches en Santa Maria

Coche de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha muerto la mañana de este viernes al ser atropellado por dos coches en el municipio mallorquín de Santa Maria del Cami.

El siniestro, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, ha tenido lugar a la altura del kilómetro 5,9 de la carretera Ma-3030.

Una bicicleta circulaba por la vía cuando, en circunstancias que por el momento se desconocen, contra ella han colisionado de forma fronto lateral dos coches.

La víctima ha sido atendida por los servicios de emergencias, que no han podido hacer nada por su vida y han certificado su fallecimiento.

Hasta el lugar se ha desplazado una comitiva judicial y un forense para, sobre las 12.35 horas, proceder al levantamiento del cadáver.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se ha hecgho cargo de las pesquisas para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el atropello mortal.