Una mujer acusa a una estrella televisiva de Reino Unido de abuso sexual en un local de Ibiza

El abogado Jaime Campaner junto al modelo británico Calum Milan Best, saliendo de la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS

PALMA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer inglesa ha acusado este martes, en la Audiencia Provincial de Baleares, a un modelo británico-estadounidense, Calum Milan Best, de forzarle a tocarle los genitales en una discoteca de Sant Antoni de Portmany (Ibiza) el pasado abril.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha celebrado el juicio en Palma. El acusado, hijo del futbolista del Manchester United George Best, es conocido en Reino Unido por participar en reality shows y otros programas de televisión. Vive en Los Ángeles y se ha desplazado a Mallorca para el juicio: "Para limpiar mi nombre", ha dicho.

La Fiscalía pide tres años de cárcel, una orden de alejamiento en favor de la víctima, la inhabilitación para ejercer cualquier actividad que conlleve contacto con menores durante ocho años y una indemnización de 1.000 euros para la perjudicada.

El escrito de acusación sitúa los hechos sobre las 21.30 horas del 22 de abril de 2022. En el juicio, la denunciante ha explicado que se encontraba de vacaciones en la isla balear y coincidió con Best en un 'beach club', donde se hicieron unas fotos juntos.

La denunciante ha sostenido que en aquel momento no sabía que el hombre era famoso pero que habitualmente se hace fotos con los demás cuando sale de fiesta. "Creo que me dijo su nombre de pila", ha puntualizado.

Siguiendo con el relato de la mujer, posteriormente, una amiga de su grupo grabó un vídeo capturando accidentalmente a Best en el fondo. Según la mujer, esto habría molestado mucho al hombre. "Le dijo a mi amiga que lo borrara, que no podía salir en ninguna foto y que no tenía permiso", ha contado.

Best "se marchó enfadado" y ella le siguió "para reafirmarle" que habían borrado las imágenes. La denunciante ha indicado que entonces él le dijo: "Está bien, te perdono, sólo dame un beso", cosa que ella hizo voluntariamente, según su versión.

La mujer ha continuado contando que él le indicó que quería enseñarle algo y la tomó de la mano para llevarla a una zona apartada. "Me dijo que cerrara los ojos y guió mi mano dentro de sus pantalones. Recuerdo pensar 'tengo que salir de aquí' y mi mano siendo aguantada allí, poco después dije que tenía que irme y volví directa hacia mis amigos", ha declarado.

A preguntas de las partes la denunciante ha matizado que el hombre le puso la mano "sobre su pene" y que mientras lo hacía le decía "algo así como '¿puedes sentir eso?'"; también, que él pareció "sorprendido" cuando ella respondió que tenía que irse.

La mujer ha indicado que, tras esto, habló con su amiga, comenzó a llorar y tuvo "un ataque de pánico". "Fui a hablar con el guardia de seguridad, le conté lo que había pasado y le dije que había que llamar a la Policía. Él me preguntó si eran los amigos del dueño, se rió y dijo que esto pasa todo el tiempo, que no iba a llamar a la Policía", ha declarado.

BEST NIEGA CUALQUIER CONTACTO ÍNTIMO

Por su parte, el acusado ha negado la versión de la mujer descartando cualquier tipo de contacto íntimo entre ellos. El modelo británico sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, Jaime Campaner, para exponer que la mujer le pidió hacerse fotos en dos ocasiones, y que después ella le siguió cuando él y un conocido fueron a la zona de fumadores.

"En ese momento empezaba a ser ligeramente incómodo", ha comentado Best, que ha asegurado que no se quedó a solas con ella en ningún momento. El testigo que estaba con él ha corroborado que no le vio intimando ni hablando con la mujer.

A continuación, según el acusado aprovecharon que el local anunció la actuación de un DJ como pretexto para ir a otra zona. Tras esto se fueron a otro local donde estuvieron "30 o 40 minutos" y al salir, le esperaba la Policía. "Estaba absolutamente en shock", ha expresado Best.

El acusado ha indicado que leyó la denuncia de la mujer y ha pedido tener en cuenta que en el local se estaba bebiendo mucho alcohol. A esto ha añadido que él no bebe porque en Reino Unido representa a una organización benéfica para hijos de padres alcohólicos.

En su informe, el fiscal ha sugerido que precisamente ese hecho podría ser el motivo por el que, de acuerdo con la versión de la mujer, Best se enfadó porque le tomaran una imagen sin permiso, ya que en el local brindó con champán. Por su parte, la defensa ha sostenido que el testimonio de la denunciante "hace aguas por todas partes" y ha pedido a los magistrados que sean "cautos" a la hora de valorarlo ante la ingesta de alcohol que ella misma reconoció.

En su turno de última palabra, Best ha agradecido al Tribunal que escuche su testimonio. El juicio ha quedado visto para sentencia.