Una mujer fallece y otras dos personas resultan heridas en un accidente múltiple en Menorca

MENORCA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido y otras dos personas han resultado heridas, este viernes noche, en un accidente de tráfico múltiple, después de la colisión de dos coches con un tractor, en Menorca.

Según ha informado el SAMU 061 a los medios, el suceso tuvo lugar en torno a las 21.00 horas del viernes, el kilómetro 34 de la ME1, en Ciutadella (Menorca), tras la colisión dos coches con un tractor.

Por parte del SAMU 061, hasta el lugar de los hechos se movilizaron una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB).

En uno de los turismos viajaban dos personas, que quedaron atrapadas, una mujer, de la cual no ha trascendido la edad, y que lamentablemente resultó fallecida, y un hombre de 39 años, quien sufrió un politraumatismo grave y tuvo que ser extricado por bomberos. El varón fue trasladado al Hospital Mateu Orfila.

Mientras, en el otro vehículo circulaba una mujer, de 71 años, quien fue trasladada a clínica Juaneda, con traumatismo menos grave.

Los tripulantes del tractor no resultaron heridos, por otra parte.