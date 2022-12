Muñoz (UP): "La seguridad humana integral debe tener los derechos humanos en el centro del debate"

PALMA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Unidas Podemos por Baleares en el Congreso, Lucía Muñoz, ha explicado este lunes, en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, que "la seguridad humana integral debe tener los derechos humanos en el centro del debate"

Muñoz ha hecho estas declaraciones ante la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Ángeles Moreno Bau, que ha comparecido en Comisión para informar sobre el primer informe de evaluación del segundo Plan de Acción Mujeres, Paz y Seguridad.

La diputada ha explicado durante su intervención, recogida en una nota posterior, que "Unidas Podemos valora este Plan de Acción porque despeja el camino hacia un concepto de paz y seguridad diferentes, más feministas".

"Unidas Podemos ve necesario la emancipación del actual concepto de seguridad y apostar por la seguridad humana integral como eje vertebrador, centrando la atención en las personas, en las vidas humanas, como objeto de seguridad. Hay que proteger a las personas de las amenazas que puedan perjudicar sus actividades, necesidades o capacidades, englobadas en los derechos humanos", ha continuado.

Muñoz ha indicado que "tanto las amenazas a la seguridad como el propio concepto son una construcción social, pueden cambiar en función de la construcción narrativa que se utilice y suelen estar vinculadas al conflicto armado y a la defensa militar. El concepto de seguridad humana permite incluir fenómenos como la falta de acceso a la energía, la alimentación, a la educación, a la sanidad o a vivir libres de violencia. Es necesario que estas amenazas sociales, económicas y de todo tipo sean consideradas como seguridad integral de las personas".

Por este motivo, la diputada de Unidas Podemos ha afirmado que "ahora bien, la seguridad humana centrada en las personas no implica necesariamente un enfoque de seguridad humana sensible al género. El enfoque de seguridad humana debe utilizarse para mejorar la situación de las mujeres, porque no hay seguridad humana sin igualdad de género".

En ese sentido, ha añadido que "desde una perspectiva feminista, se debe potenciar la inclusión de seguridad integral humana en resoluciones y planes como el del presente debate, construyendo con ello una ampliación del concepto de seguridad que permita incluir otras amenazas y formas de resolución y prevención de seguridad, que además ayuden a alcanzar la dignidad y la seguridad de la vida humana sin discriminación. El fortalecimiento de la perspectiva feminista en esta resolución y sus planes asociados pasa ineludiblemente por la inclusión de una definición de seguridad integral humana como objetivo a lograr".