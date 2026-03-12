El Museu de Mallorca expondrá la carta portulana de Pere Rossell del siglo XV a partir de junio

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, sostiene la carta portulana del siglo XV de Pere Rossell. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La carta portulana del Mediterráneo firmada por Petrus Roselli --Pere Rossell-- en 1447 se expondrá en el Museu de Mallorca desde el próximo mes de junio.

Se trata de una pieza excepcional de la histórica Escuela de Cartografía Mallorquina, que ha sido adquirida recientemente por la institución insular y que pasa a formar parte del patrimonio público, según ha indicado el Consell de Mallorca en una nota de prensa.

Durante la sesión ordinaria del pleno del Consell de Mallorca, la vicepresidenta de la institución insular y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha explicado la adquisición de esta pieza histórica y ha destacado que esta exposición permitirá que los mallorquines "conozcan de cerca" la carta portulana de Pere Rossell y la puedan contextualizar dentro de la "gran tradición" de la Escuela de Cartografía Mallorquina.

Desde el Consell de Mallorca, ha afirmado que trabajan para "proteger, recuperar y poner al alcance de la ciudadanía el patrimonio histórico".

La carta podrá visitarse en el Museu de Mallorca entre los meses de junio y noviembre, para que los mallorquines puedan contemplar de cerca esta obra única de la cartografía medieval.

El Consell de Mallorca tuvo conocimiento de la existencia de una subasta virtual organizada por la casa Sotheby's en Londres, en la que salía a licitación la carta portulana más antigua de las diez cartas de navegación firmadas por Petrus Roselli --Pere Rossell--, considerado el miembro más prolífico de la Escuela de Cartografía Mallorquina, que floreció entre los siglos XIII y XV.

La pieza es una carta portulana iluminada del mundo mediterráneo, escrita en latín y catalán sobre una única membrana de vitela de grandes dimensiones --56 x 94 centímetros--.

Está dibujada con tinta marrón y contiene centenares de topónimos escritos en negro y rojo mediante una pequeña letra gótica. Ante esta oportunidad única de adquirir una de las joyas de la cartografía mallorquina y enriquecer el patrimonio histórico de Mallorca, el Consell de Mallorca contactó directamente con la casa Sotheby's para negociar su adquisición.

La operación cuenta además con el informe favorable de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Cultura, que en su sesión del 20 de enero de 2026 consideró de interés la adquisición de esta carta portulana con destino a las colecciones del Museu de Mallorca.

El órgano colegiado también estimó adecuado el precio acordado para su compra, fijado en 762.000 libras esterlinas, y subrayó el carácter único de esta obra para la colección destinataria, así como su pertenencia al Patrimonio Histórico Español.