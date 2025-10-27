El Museu de Mallorca inaugurará una exposición sobre el arte contemporáneo en homenaje a Joan Miró y la Galería Pelaires

Inauguración de la exposición sobre la relación de Joan Miró y la Galería Pelaires. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museu de Mallorca inaugurará este martes una exposición sobre los inicios del arte contemporáneo en Mallorca en homenaje a Joan Miró y la Galería Pelaires, que se podrá visitar hasta el 15 de junio de 2026.

La exposición, titulada 'Joan Miró y el despertar del arte contemporáneo en Mallorca. Miró y Pelaires 1969-1983', se incorpora al proyecto 'Paysage Miró' y cuenta con la colaboración indispensable de la propia galería y la curaduría de Magdalena Aguiló, curadora independiente y exdirectora de la Fundació Miró Mallorca, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, ha destacado la estrecha relación de Miró con la isla y su papel en la proyección internacional del arte contemporáneo.

"Con esta muestra, el Consell quiere reconocer la generosidad y el compromiso de Miró con Mallorca, una tierra que eligió para vivir y crear, y que situó en el mapa internacional del arte contemporáneo", ha defendido.

Galmés también ha puesto en valor la dimensión humana y cultural del artista y ha remarcado la importancia de conservar su huella artística. "Esta exposición es una oportunidad para preservar el legado de un artista universal, que creyó en el talento local y abrió las puertas a la vanguardia", ha apuntado.

La comisaria de la exposición ha explicado que la muestra abarca el periodo desde la inauguración de la Sala Pelaires en 1969 hasta la muerte de Joan Miró en 1983, y resalta la "generosidad" del artista hacia el joven galerista Pep Pinya y su equipo.

Aguiló ha señalado que Miró expuso por primera vez en Mallorca en 1970, a los 77 años, y desde entonces se convirtió en "una figura clave" para la galería, donde mostró su obra en varias ocasiones y abrió las puertas a artistas internacionales de su círculo.

La exposición recorre catorce años de complicidad entre Miró y la Sala Pelaires, e incluye obras originales como aguadas, litografías, serigrafías y dibujos, además de documentación histórica, carteles y catálogos. Uno de los grandes atractivos es la 'Serie Mallorca', editada en 1973, considerada una de las mejores series gráficas del artista y de la cual existen muy pocas colecciones completas en el mundo.

La exposición se enmarca dentro del 'Año Miró', impulsado por el Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, y representa una mirada arraigada al territorio y al compromiso del pintor con la cultura contemporánea mallorquina. El horario del Museu de Mallorca es martes, viernes, sábado y domingo, de 09.00 a 14.00 horas. Miércoles y jueves, de 09.00 a 19.00 horas.