Los nacimientos suben un 0,51% hasta julio en Baleares

Archivo - Un bebé de pocos días de edad coge el dedo de su madre. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado un total de 4.915 nacimientos entre enero y julio de 2026, un 0,51% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, en el archipiélago se produjeron en el séptimo mes del año un total de 802 alumbramientos. De los nacidos en julio, 413 fueron niñas, y 389, niños.

De los 802 nacimientos, la mayoría (249) corresponden a madres en la franja de 30 a 34 años; de 35 a 39 años (216) y de 25 a 29 años (171).

En cuanto a las defunciones, la estadística del INE publicada este miércoles revela que hasta la semana 35 del 2026, se contabilizaron en Baleares 6.430 fallecimientos, un 4,92% más respecto a la misma semana del año anterior. Solo en esta semana murieron 159 personas en las Islas.