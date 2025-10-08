Negueruela pide a Prohens que renuncie a la vehicularidad del castellano en la educación: "No hace falta"

Archivo - El Diputado en el Parlamento de las Islas Baleares por el PSIB, Iago Negueruela. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha pedido este miércoles a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que renuncie a la vehicularidad del castellano en la educación porque, ha insistido, "no hace falta".

"Renuncie a confrontar con la lengua, ya hemos retrocedido mucho en estos tres años, en sanidad, en servicios públicos y en educación. No señora Prohens, no hace falta la vehicularidad del castellano. Renuncie a este nuevo ataque a la lengua", ha señalado en su réplica a la presidenta en la segunda jornada del Debate de Política General.