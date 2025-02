Negueruela: "Prohens tiene más pánico a Armengol que preocupaciones por gobernar"

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha considerado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, "tiene más pánico" a la presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, que "preocupaciones por gobernar".

Así se ha expresado este martes el socialista en declaraciones a los medios durante el pleno de este martes, en las que ha criticado que el Govern "ha respondido a todo mal" y que Prohens "no ha contestado a nada" de lo que se le ha preguntado en la sesión de control.

En este sentido, ha considerado que las criticas a Armengol que ha hecho este martes el PP "responden al anuncio de que volverá a ser la secretaria general del PSIB". "No hay novedad más que confirmar que no comió, no habló y no tuvo contacto", ha dicho el portavoz.