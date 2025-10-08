Negueruela reprocha a Prohens que en su condena a Hamás "se olvidara" de pedir la liberación de Reyes Rigo

Archivo - El diputado del PSOE en Baleares Iago Negueruela. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha reprochado este miércoles a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de en un condena a los ataques de Hamás de hace dos años, "se olvidara de las 69.000 personas asesinadas en Gaza y de pedir la liberación de la activista mallorquina Reyes Rigo".

En su réplica a la presidenta en la segunda sesión del Debate de Política General, el socialista ha lamentado que perdiera la oportunidad de "mostrar humanidad" y que "ni siquiera se dignara a citar el nombre del pueblo palestino, a citar a Gaza".

"Perdió la oportunidad de seguir la palabra del papa Leon XIV en su condena de la carnicería -y cito textualmente- que se está cometiendo en Israel contra el pueblo palestino", ha añadido.