Las NNGG en Baleares aseguran que el PP es el partido mejor posicionado entre los jóvenes por sus políticas

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el pleno del Parlament. Archivo. - CAIB - Archivo

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Nuevas Generaciones de Baleares del PP (NNGG) ha reivindicado este jueves el compromiso de la presidenta del Govern, Marga Prohens, con los jóvenes y ha destacado que el PP se ha consolidado como la formación política que mejor responde a sus necesidades y aspiraciones.

El presidente de las NNGG Baleares, Vicenç Isern, ha asegurado en un comunicado de la formación que "los jóvenes valoran los hechos por encima de los discursos y saben que hoy en Baleares existe un Govern que trabaja para que puedan desarrollar su proyecto de vida sin tener que marcharse de su tierra".

Según Isern, el Ejecutivo autonómico ha situado a los jóvenes en el centro de su acción política mediante medidas concretas para facilitar el acceso a la vivienda, las ayudas de hasta 10.000 euros para la compra de la primera vivienda, el bono alquiler joven o la bonificación del 100 por ciento del impuesto de Transmisiones Patrimoniales para jóvenes compradores.

Por otro lado, Isern ha considerado que "el PP es hoy el partido favorito de los jóvenes porque entiende sus preocupaciones y ofrece soluciones reales", al aprobar medidas "que ayudan a emanciparse, a emprender, a estudiar y a encontrar oportunidades laborales".

En este sentido, ha recordado la gratuidad de la matrícula universitaria para estudiantes con excelencia académica y rentas bajas, la ampliación de la oferta universitaria y de formación profesional y la extensión del programa 'Joves Qualificats' al sector privado.

Finalmente, las NNGG Baleares han destacado las iniciativas en materia de salud mental y bienestar juvenil, la creación de la primera Dirección General de Salud Mental y el refuerzo de psicólogos en centros educativos y sanitarios.

"La mejor política para los jóvenes es la que les ofrece más oportunidades, más libertad y más futuro. Ese es el camino que está marcando el Govern de Prohens y por eso cada vez más jóvenes confían en el PP", ha añadido Isern.