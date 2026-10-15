NNGG presenta 60 propuestas al Plan Insular de Juventud en ámbitos como la vivienda o la ocupación

El presidente del Consell de Mallorca y del PP de Mallorca, Llorenç Galmés, se réune con las Nuevas Generaciones del PP mallorquín para conocer sus propuestas para el Plan Insular de Juventud. - PP

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nuevas Generaciones (NNGG) de Mallorca ha presentado 60 propuestas en ámbitos como vivienda, salud mental o formación al Plan Insular de Juventud que elabora el Consell.

La presidenta de NNGG Mallorca, Mireia Martínez, ha indicado en un comunicado que los jóvenes "no quieren que les digan que son el futuro mientras cada vez tienen más dificultades para construir su presente". En este sentido, ha afirmado que la juventud quiere emanciparse, encontrar un puesto de trabajo de calidad y desarrollar su proyecto de vida en Mallorca.

Según explican, una de las principales prioridades de las juventudes 'populares' es facilitar la emancipación de los jóvenes. Por ello, han propuesto la creación de una oficina de asesoramiento sobre ayudas y acceso a la vivienda, así como un sistema de avales públicos para facilitar el pago de la fianza del primer alquiler.

En materia de vivienda, plantean medidas de apoyo económico a familias jóvenes con hijos y ayudas a los ayuntamientos para reducir algunos gastos municipales vinculados a la compra de la primera vivienda de los menores de 30 años.

Según Martínez, los jóvenes "no pueden resignarse a que independizarse sean un lujo", por lo que estas propuestas permitirían "reducir las dificultades que se encuentran a la hora de comenzar una vida", según ha considerado.

En cuanto a salud mental, proponen reforzar la prevención y la detección precoz, crear puntos de apoyo psicológico de proximidad y el desarrollo de talleres sobre bienestar emocional y prevención de adicciones.

En la formación y empleo, plantean conectar a los jóvenes con las empresas mallorquinas, así como fomentar el emprendimiento y crear una red de talento joven que permita regresar a la isla a quienes han desarrollado su carrera profesional en otro lugar.

El documento también recoge iniciativas para acercar la cultura, el deporte y el ocio a los jóvenes de todos los municipios, el fomento del voluntariado y de la cultura popular mallorquina, la mejora de la movilidad juvenil y una mejor accesibilidad a actividades y equipamientos.

El presidente del Consell de Mallorca y del PP mallorquín, Llorenç Galmés, ha destacado la implicación de NNGG en la elaboración del Plan y ha sostenido que los jóvenes desempeñan "un papel fundamental en el presente y futuro" de la isla.

"Necesitamos vuestra energía, vuestras ideas y vuestra manera de ver las cosas para afrontar los retos que tenemos como sociedad. Por eso, es importante que no solo seáis escuchados, sino que participéis activamente en las decisiones que marcarán el futuro de Mallorca", ha defendido.

Galmés ha remarcado que esas 60 propuestas "demuestran que la generación de jóvenes no se conforma, se implica y quiere contribuir a mejorar su tierra". Además, ha añadido que el PP "quiere que la juventud tenga la oportunidad de quedarse en Mallorca, desarrollar su talento y hacer realidad sus proyectos".