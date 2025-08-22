Nombran a una funcionaria de perfil "técnico" al frente de la Dirección General de Costas y Litoral

Entre sus cometidos estará la elaboración de la futura ley de ordenación y gestión integral del litoral

El Consell de Govern, a propuesta de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha aprobado el nombramiento de Maria Joaquima Ferrer Matas como nueva directora general de Costas y Litoral, quien cuenta con un perfil "técnico y multidisciplinar".

Ferre Matas, según ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, es funcionaria de la administración autonómica desde 1996 y cuenta con 25 años de experiencia en funciones administrativas, jurídicas y de gestión.

Es licenciada en Derecho por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y ha completado su formación con cursos especializados en derecho administrativo, contratación pública, gestión económica y prevención de riesgos, así como en ámbitos relacionados con el medio litoral y el cambio climático.

A lo largo de su carrera, ha indicado el también vicepresidente del Govern, la nueva directora general ha participado en diversos programas y jornadas sobre transparencia, procedimientos de responsabilidad patrimonial, impacto del cambio climático en la costa y estrategias de gestión pública.

Todo ello, ha considerado, le otorga un perfil "técnico y multidisciplinar" que permitirán impulsar los diversos proyectos que la Dirección General de Costas y Litoral tiene sobre la mesa durante los próximos dos años.

Entre las prioridades de la Dirección General, que tiene las competencias en la gestión del litoral desde que fueron traspasadas a la comunidad autónoma, destaca la ordenación del dominio público marítimo-terrestre, la protección ambiental del litoral, la seguridad jurídica de las concesiones y la elaboración de la futura ley de ordenación y gestión integral del litoral.

Con este nombramiento el Govern ha encontrado sustituto al anterior director general, Carlos Simarro, quien ocupó el puesto como diputado en el Congreso de Sandra Fernández una vez esta fue designada consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.