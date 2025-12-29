Novedades Cabalgata de Reyes Palma 2026: Un desfile mágico con 24 carrozas

Archivo - Los Reyes Magos saludan a los niños a su llegada a Palma. Recurso. Archivo. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cabalgata de Reyes 2026 contará con más de 20 carrozas para trasladar "la magia y la tradición" a las calles de Palma.

Así lo ha informado la regidora de Educación y Participación Ciudadana, Lourdes Roca, este lunes, en la presentación del programa de la tradicional Cabalgata de Reyes, que esta edición de 2026 será "completamente nueva, con un total de 22 carrozas, todas de nueva creación". No obstante, ha precisado, "si se suman las carrozas de otras entidades y colaboradores, ascienden a 24, además de un autobús y dos trenes".