La nuera de la Paca reconoce haber participado en la introducción de cinco kilos de cocaína en Son Banya

La Paca y a otros cinco acusados de introducir una partida de cinco kilos de cocaína en Son Banya, este lunes en la Audiencia de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mujer del Ico y nuera de la Paca, conocidos narcotraficantes de Son Banya, ha reconocido haber introducido cinco kilos de cocaína en el poblado entre junio y noviembre de 2024.

Lo ha hecho durante la primera sesión de juicio que la mañana de este lunes ha comenzado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.

Tanto ella como otros cuatro acusados han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía antes del inicio de la vista oral, por lo que todos ellos acabarán siendo condenados.

Solo uno de los acusados ha rehusado pactar con el fiscal superior de Baleares, Adrián Salazar, por lo que el juicio continuará con él como único acusado.

Los cinco que han alcanzado una conformidad han sido los primeros en declarar este lunes y han respondido a las preguntas del Ministerio Público y de su letrado defensor.

Todos han reconocido los hechos que les imputa la Fiscalía, quien en su escrito de acusación solicitaba 16 años y medio de prisión y una multa de 1,3 millones de euros para la nuera de la Paca al considerarla autora de delitos contra la salud pública, de pertenencia a organización criminal, de atentado a agente de la autoridad y contra la seguridad vial.

Para otros cuatro acusados pedía nueve años y medio de prisión y multas de 1,3 millones de euros por los delitos contra la salud pública y organización criminal. Para un sexto, al concurrir la circunstancia agravante de reincidencia, elevaba la petición a diez años y medio de cárcel.

Aunque no han trascendido los detalles de la conformidad, está previsto que los cuatro que han confesado su implicación en el caso vean rebajadas sus condenas.

LOS HECHOS

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron entre junio y noviembre de 2024, periodo durante el cual la principal acusada, quien residía en Alicante pero tenía una estrecha relación con Son Banya por motivos familiares, se dedicó a introducir grandes cantidades de cocaína de forma periódica en el poblado y a retirar los beneficios económicos derivados del tráfico de drogas.

La procesada se desplazó hasta Son Banya en múltiples ocasiones y a bordo de un coche, pese a que nunca ha obtenido el permiso de conducir.

La Policía Nacional, que la estaba vigilando de cerca, tuvo conocimiento de que el resto acusados, algunos familiares de la cabecilla, habían viajado desde Alicante hasta Palma para realizar en una importante entrega de cocaína.

De los cinco paquetes de cocaína, aproximadamente de un kilo cada uno, le entregaron cuatro a la nuera de la Paca en el interior de una bolsa con el escudo del Real Madrid y se quedaron con uno de ellos.

Al observaron la transacción, un vehículo policial bloqueó el paso a la cabecilla de la trama, quien sin embargo se lanzó con su propio coche contra los agentes a gran velocidad.

Prosiguiendo en su intento de huida también arremetió contra una patrulla de la Guardia Civil que, del mismo modo, estaba tratando de cortarle el paso.

Tras varios intentos más de evasión por parte de la mujer y un disparo disuasorio al aire, los agentes interceptaron el vehículo y encontraron la bolsa con los cuatro fardos de cocaína, que pesaban poco más de cuatro kilos y estaban valorados en más de 400.000 euros.

El resto de acusados también fueron detenidos, varios cuando iban a bordo de una furgoneta y uno de ellos en el interior de la habituación de un hotel de s'Arenal (Llucmajor) en cuyo falso techo encontraron el quinto paquete de cocaína.