Nueva línea de metro en Palma: del centro al Hospital Son Espases en 10 minutos

La nueva línea de metro unirá Palma y Son Espases en 10 minutos y estará lista en 2033. - EUROPA PRESS

PALMA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva línea de metro que conectará la Estación Intermodal con el Hospital Universitario Son Espases comenzará a funcionar en 2033 y conectará la ciudad con el centro hospitalario en diez minutos.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presentado este miércoles el proyecto, cuyas obras prevén comenzar en 2029 y se estima que tendrán una duración de tres años.

La nueva línea de metro contará con siete paradas, con un tiempo de recorrido de 11 minutos desde la Estación Intermodal hasta el Secar de la Real.

Así, pasará por las estaciones de Jacinto Verdaguer y Son Costa. Continuará por nuevas estaciones en Son Hugo, Son Rossinyol, Son Espases y finalizará en el Secar de la Real.