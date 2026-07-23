La nueva sede del Socib estará operativa en noviembre de 2026

Visita del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), Eva Ortega a nueva directora del SOCIB, Emma Heslop, al nuevo edificio del SOCIB. - CAIB

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva sede del Sistema de Observación y Predicción Costera de Baleares (Socib) iniciará el traslado de su actividad a mediados de octubre y estará plenamente operativa en noviembre, una vez finalicen los trabajos pendientes y la conexión de las redes del edificio.

Así lo ha anunciado este jueves la directora del Socib, Emma Heslop, en rueda de prensa, durante una visita a las nuevas instalaciones junto a la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.

El edificio, situado en el Moll Vell del puerto de Palma, tiene 3.840 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y cuenta con oficinas y laboratorios de investigación, con capacidad para 120 profesionales.

La infraestructura ha supuesto una inversión de 7,5 millones de euros, de los que 4,5 millones han sido aportados por el Govern mediante el programa operativo Feder de la Unión Europea.

Según ha explicado Heslop, las nuevas instalaciones permitirán reforzar la capacidad científica y técnica del Socib, ampliar las colaboraciones nacionales e internacionales y desarrollar nuevas tecnologías para mejorar la observación y predicción del océano. Asimismo, ha destacado que el centro estará conectado con las principales redes internacionales de observación oceánica, lo que lo hace una "infraestructura estratégica" en Baleares.

Durante la reunión del Consejo Rector del Socib también se han aprobado las cuentas anuales auditadas correspondientes a 2025, la memoria anual técnica y de actividades del mismo ejercicio y el anteproyecto de presupuestos para 2027.

El conseller de Educación ha anunciado que el Govern destinará 48 millones de euros al Socib hasta 2033 para reforzar la investigación marina en Baleares. Asimismo, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico trabaja en la elaboración del plan de ciencia de Baleares 2026, que definirá las prioridades de investigación de los próximos años junto con la comunidad científica.

"Con esto demostramos una vez más que el Govern cree en la investigación y, en este caso, en la investigación marina. Seguiremos invirtiendo recursos porque son los científicos quienes, a través de sus evidencias, nos tienen que orientar en las decisiones que deberemos tomar en los próximos años", ha afirmado Vera.

Por su parte, la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega, ha reafirmado el compromiso del Gobierno central con el impulso de la ciencia y con el desarrollo de infraestructuras científicas en los territorios.

"Esperamos que este centro sea un éxito no solo para Baleares, sino para toda España y que se convierta en un referente para la ciencia internacional en observación marina", ha concluido.