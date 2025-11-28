El nuevo CEIP de Felanitx tendrá capacidad para 450 alumnos y estará listo a mediados de 2027

Acto de colocación de la primera piedra del nuevo CEIP de Felanitx. - CAIB

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo CEIP de Felanitx tendrá capacidad para 450 alumnos de infantil y primaria, costará 6,7 millones de euros y previsiblemente estará listo a mediados de 2027.

La presidenta del Govern, Marga Prohens ha presidido este viernes el acto de colocación de la primera piedra del futuro centro escolar, que se construirá en un solar cedido por el Ayuntamiento situado en el camino de Son Proenç.

En el acto también han estado presentes el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera; el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, y la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler.

El nuevo centro educativo tendrá capacidad para 450 alumnos. También dispondrá de siete plazas específicas para la Unidad de Educación Especial en Centro Ordinario (UEECO).

Será un centro de dos líneas, con seis unidades para educación infantil y 12 para educación primaria, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Las obras, que se han adjudicado a la empresa Bigas Grup por un importe de 6,7 millones de euros, tienen un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que previsiblemente estará listo a mediados de 2027.

El proyecto prevé la construcción de un edificio principal con planta baja y dos plantas superiores. En la baja se ubicarán las aulas de educación infantil, un aula de psicomotricidad, el aula Ueeco, espacios de apoyo y una sala para instalaciones.

Las plantas superiores acogerán las aulas de primaria, la biblioteca, el aula de informática, el aula de profesores, aulas de música y plástica, una sala polivalente y espacios para trabajo en pequeño grupos.

Además, habrá un segundo bloque en planta baja que concentrará los servicios administrativos como recepción, conserjería, secretaría, dirección, jefatura de estudios y atención a las familias. Una tercera edificación se destinará a almacenes, baños de patio y vestuarios del gimnasio.

Durante el acto, Prohens ha puesto en valor el esfuerzo del Govern por mejorar y crear nuevas infraestructuras educativas en todo el territorio balear.

También ha destacado que esta obra, que se incluye en la iniciativa 'Illes en Transformació', permitirá dar respuesta a las necesidades educativas de Felanitx y aliviar la situación del CEIP Inspector Joan Capó, el centro con más alumnado del archipiélago.

De hecho, con el objetivo de aliviar la presión de alumnos, este mismo viernes el Consell de Govern ha autorizado la creación del CEIP Nou de Felanitx, que se pondrá en funcionamiento en el próximo curso 2026-2027 con dos unidades de cuarto curso de educación infantil en las instalaciones del CEIP Inspector Joan Capó y funcionará como una extensión de este centro.

LA FERIA DEL VINO

También en Felanitx, la presidenta autonómica ha asistido este viernes a la Feria del Vino 'Un gran día'.

Lo ha hecho acompañada por el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y Catalina Soler.

La presidenta ha recorrido las paradas de payeses mallorquines, que muestran sus vinos noveles ecológicos vendimiados este año.