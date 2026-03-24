El número de cruceristas baja en Baleares más de un 50% hasta febrero

Archivo - Una mujer pasa por el crucero ‘Odyssey of the Seas’, varado en la bahía de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los puertos de Baleares recibieron entre enero y febrero un total de 36.300 cruceristas, un 54,9% menos que en el mismo periodo del año anterior, según datos difundidos este martes por Puertos del Estado.

Según los mismos datos, sólo en febrero los puertos del archipiélago recibieron a 16.208 cruceristas, un 44% menos que en febrero de 2025.

En total, por los puertos de Baleares han pasado entre enero y febrero 462.936 pasajeros, un 11,1% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, los puertos de interés general de Baleares movieron 2,2 millones de toneladas en los dos primeros meses de 2026, lo que supone un descenso del 9,7% en comparación con el mismo periodo del año pasado.