El número de pacientes para consultas externas en el Hospital de Formentera se reduce un 47,14%

FORMENTERA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número total de pacientes en lista de espera para consultas externas en el Hospital de Formentera ha descendido un 47,14 por ciento en diciembre en comparación con el mismo periodo del pasado año.

Según ha informado el Área de Salud en las Pitiusas, hace un año había 350 personas esperando una consulta con el especialista y esa cifra se ha rebajado hasta las 185 personas.

En el tramo de pacientes que esperan más de 60 días, la disminución ha sido del 77,85 por ciento, pasando de 149 personas a principios de diciembre del año pasado a 33.

La demora media también ha registrado una disminución, en este caso del 61,68 por ciento y de 87,5 días se ha pasado a 33,5 días.

En cuanto a los datos de la lista de espera quirúrgica también se confirma una bajada generalizada de todos los parámetros.

Así, el número total de personas a la espera de una operación ha bajado un 62,5 por ciento respecto a los datos de hace un año. En diciembre de 2024 había 48 personas en la lista de espera quirúrgica y esa cifra ha bajado hasta las 18 personas.

La demora media para una operación ha disminuido un 18,7 por ciento en el corte de diciembre. Hace un año los ciudadanos de la isla de Formentera esperaban 65,23 días para ser operados y hoy la demora se sitúa en 53 días.

En uno de los tramos más sensibles, el de personas que esperan más de 180 días para operarse, la lista ha quedado a cero cuando hace un año había dos personas.

Además, nueve servicios médicos están por debajo de los 20 días de demora en el Hospital de Formentera. Así, el servicio de Cirugía general y del aparato digestivo registra en diciembre 12 días de demora cuando hace un año contabilizaba 174 días de demora, es decir ha disminuido un 93,12 por ciento.

Traumatología y cirugía ortopédica es otro de los servicios en los que la bajada ha sido más acusada y ha pasado de los 103,17 días registrados en diciembre de 2024 a los 12 días de demora actuales, lo que supone una disminución del 88,4 por ciento.

Entre otros servicios, también Dermatología confirma una reducción del 74,8 por ciento y pasa de tener una demora media de 70,15 días a los 17,6 días de diciembre de este año.