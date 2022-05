El número de turistas que visitaron Baleares en abril se dispara un 351%, según los datos de telefonía móvil

PALMA/MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El número de turistas no residentes que visitaron Baleares en abril se incrementó en un 351,49% con respecto al mismo mes de 2021, según los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de la posición de los teléfonos móviles.

De este modo, según estos datos el cuarto mes del año llegaron a las Islas 600.928 turistas no residentes, lo que representa igualmente un incremento del 205% respecto a los 196.387 registrados en marzo según esta estrategia de medición.

Por países emisores, del total de visitantes, el 34,07% procedían de Alemania (204.726); el 9,13% llegó desde Reino Unido (151.181); el 4,31% lo hizo desde Italia (25.895); el 4,09%, desde Suiza (24.595) y el 3,98%, desde Países Bajos (23.898).

También llegaron turistas desde Bélgica (17.354), Suecia (15.150), Austria (15.081) y Dinamarca (11.590).

Entre los destinos, según los datos del INE, destacan Palma, Calvià e Ibiza.

Del total de turistas no residentes que recalaron en Palma (145.095), el 39,41% llegó desde Alemania (57.181) y el 16,21 desde el Reino Unido (23.585). También destacó el número de turistas franceses (10.925).

A Calvià llegaron en abril 79.292 turistas no residentes de los cuales el 39.92% procedían del Reino Unido (31.653), mientras que el 28.48% llegó desde Alemania (22.584).

Por su parte, en abril llegaron a Ibiza 20.237 turistas extranjeros, principalmente de Reino Unido (4.907) e Italia (4.025).

TURISTAS EXTRANJEROS EN ESPAÑA

El número de turistas no residentes que visitaron España en abril se incrementó en un 191,2% con respecto al mismo mes de 2021, según los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de la posición de los teléfonos móviles.

El número de las pernoctaciones que realizaron experimentaron un aumento del 172,2% durante el mes pasado. La duración media de sus viajes es de 8,5 días, reduciéndose un 6,6% con la estimada hace un año.

Observando conjuntamente marzo y abril, el número de turistas en 2022 aumentó un 167,9% con respecto al mismo periodo de 2021. En cuanto a la procedencia de los turistas que visitaron España, el 91,8% vino de Europa. El resto proceden de América (5,2%), Asia (1,7%), África (1,3%) y Oceanía (0,1%).

El principal país emisor europeo fue Reino Unido, con más de un millón de turistas (el 19,6% del total). Le siguieron Francia y Alemania (con el 15,3% y 13,6%, respectivamente). Estos tres países suman casi la mitad de los turistas recibidos en abril (2,5 millones de personas), según los datos de telefonía móvil.

Aparte del continente europeo, los principales países emisores de turistas hacia España en el mes de abril fueron Estados Unidos, Marruecos y Colombia (con el 2,8%, 0,9% y 0,6% del total, respectivamente).

El municipio que recibió más turistas no residentes como destino principal fue Barcelona. Procedían, principalmente, de Reino Unido y Francia. Por detrás se situaron Madrid (con procedencia mayoritaria de turistas de Francia y Estados Unidos) y Palma (donde acceden sobre todo desde Alemania y Reino Unido).

Estos datos se extraen de una estadística experimental del INE publicada este lunes a con información sobre los turistas residentes en el extranjero que viajan a España a partir de la posición de sus teléfonos móviles.

La fuente de información son los datos agregados proporcionados por los tres grandes operadores de telefonía móvil en España, a través de la explotación del posicionamiento de los teléfonos con tarjeta SIM de operadoras extranjeras detectadas en España.

El INE señala que la medición de turistas en esta estadística está sujeta a limitaciones operativas. Así, debe tenerse en cuenta que la estadística identifica un viajero no residente a través de la posición de un dispositivo móvil contratado con un operador extranjero que se conecta a una red de un operador español.

No obstante, puede darse el caso de que una misma persona viaje con dos o más terminales y sería contado dos o más veces, respectivamente, o que viaje sin ningún terminal móvil o lo mantenga desconectado a una red de un operador nacional, en cuyo caso, no sería detectado y, por lo tanto, no sería contabilizado en esta estadística.

El INE recibe la información de las compañías de telefonía móvil de forma agregada y sin ningún tipo de identificación individual, lo que le imposibilita realizar cualquier seguimiento individualizad de ningún usuario de telefonía.