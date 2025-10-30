Obras en el aeropuerto de Palma: módulo D clausurado hasta abril para reforma integral

Archivo - Módulo A del aeropuerto de Palma - AENA - Archivo

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma cerrará temporalmente el módulo D a partir del próximo 4 de noviembre y hasta el mes de abril, con el objetivo de realizar una renovación integral de todo el techo del módulo.

Según ha informado Aena en un comunicado este jueves, los trabajos incluirán la sustitución de los sistemas de climatización e iluminación por otros más modernos y eficientes, lo que pretende lograr una mejora significativa en el rendimiento energético del edificio. Además, se renovará el revestimiento del falso techo.

Durante este periodo, la operativa de los vuelos se trasladará al módulo C. Además, el módulo A, que normalmente cierra durante la temporada de invierno, permanecerá operativo para facilitar una gestión más fluida del tráfico de pasajeros.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan de Acción Climática de Aena, que promueve un modelo aeroportuario más eficiente, moderno y respetuoso con el entorno.