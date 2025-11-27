Las obras para crear 52 nuevas plazas en la Llar d'Ancians de Palma costarán cinco millones de euros

Los presidentes del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y del IMAS, Guillero Sánchez, visitan las obras en el módulo D de la Llar d'Ancians de Palma. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Malloca destinará cinco millones de euros a la reforma del módulo D de la Llar d'Ancians de Palma, donde se crearán 52 plazas residenciales y se mejorará la accesibilidad con el objetivo de adaptarse al nuevo modelo de atención centrada en la persona.

La mitad de las obras, que comenzaron el pasado mes de septiembre y tienen un plazo de ejecución de 18 meses, serán financiadas con fondos europeos y gracias a un convenio firmado con el Govern.

El módulo D de la residencia, de planta baja y tres plantas, pasará a albergar 52 plazas distribuidas en 13 por piso, con nueve habitaciones individuales y dos dobles, ha informado la institución insular en un comunicado.

Cada planta contará con un comedor, una sala de estar y unos servicios propios y el exterior del edificio incorporará una terraza de uso exclusivo para los residentes y una zona ajardinada.

El proyecto, redactado por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y adjudicado a la empresa Cobra Infraestructuras Hidráulicas, también incluye la instalación de un ascensor, paneles solares fotovoltaicos y un sistema de climatización y ventilación de alto rendimiento.

La intervención afecta a una superficie total construida de 2.090 metros cuadrados dentro del complejo residencial, situado en la calle General Riera de Palma.

Los presidentes del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y del IMAS, Guillero Sánchez, han visitado este jueves la Llar d'Ancians para conocer de primera mano la evolución de las obras.

"Esta reforma representa un paso imprescindible para ofrecer espacios de vida dignos, humanos y adaptados a las necesidades reales de las personas mayores. Nuestra prioridad es garantizar que vivan en entornos que favorezcan su comodidad, bienestar y ajustados a cada situación personal", ha dicho Galmés.

Sánchez, por su parte, ha subrayado que se trata de "una actuación estratégica dentro de la hoja de ruta de transformación del modelo residencial".

"No se trata solo de reformar un edificio, sino de garantizar un entorno adecuado, seguro y que mejore la calidad de vida de las personas usuarias", ha ahondado.

El también conseller insular de Bienestar Social ha recordado que esta actuación se suma a otros como la reforma de la octava planta de la residencia pública de La Bonanova, que creará 34 plazas residenciales adaptadas al nuevo modelo de atención. Esta última inversión supera los 4 millones de euros, también financiados al 50% con fondos europeos.