Las obras obligan a desviar durante dos semanas un tramo peatonal del Paseo Marítimo de Palma

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) desviará de forma provisional a partir este jueves y durante dos semanas el tramo para peatones del Paseo Marítimo de Palma.

En concreto se verá afectada el tramo de la avenida Gabriel Roca comprendido entre la instalación náutica Naviera Balear y el torrente de San Magín.

Los desvíos provocados por las obras afectarán al lado de la avenida más cercano al mar y obligará a los peatones a circular por el otro lado de la vía, ha informado la APB en un comunicado.

Los peatones podrán cambiar de lado a través de los pasos de peatones situados a ambos extremos de la zona de actuación.

El carril bici, por su parte, permanecerá operativo y no se verá afectado por la ejecución de estos trabajos.