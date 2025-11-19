Las obras de refuerzo del talud del torrente de Fornalutx comenzarán después de Navidad

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras de refuerzo del talud del valle del torrente de Fornalutx comenzarán después de Navidad y durarán cuatro meses. El objetivo evitar el riesgo de desprendimientos de una pared situada cerca de la carretera principal y encima de un aparcamiento.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha presentado este miércoles el proyecto, que tiene un coste de 180.000 euros. Al acto han asistido también el alcalde de Fornalutx, Francesc Marroig; el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio; y el director insular de Infraestructuras e ITV, Rafel Gelabert.

Según ha explicado la institución insular, se trata de una zona con riesgo de desprendimiento y erosión situada en la parte derecha del valle, una pared que está al lado de la carretera principal que cruza el pueblo de Fornalutx y, justo debajo, hay un aparcamiento muy utilizado por los vecinos. Así, la intervención evitará accidentes y protegerá a los que circulan por la carretera.

El talud presenta peligrosidad desde el año 2019 y ahora se reforzará y renovará la estructura de malla de doble torsión que ya está instalada desde hace unos años.

La idea es hacer la obra para evitar que la tierra se desplace y fijarla en la pared, ya que históricamente el valle del torrente de Fornalutx tiene tendencia a sufrir desprendimientos y movimientos cuando hay lluvias intensas.

Además, según los informes de los técnicos del Consell, el sistema que ya está instalado es insuficiente para evitar los movimientos del suelo y necesita renovación. Ahora mismo la parte más desgastada es la cabecera del talud.

El presidente insular ha señalado que el refuerzo del talud era una reivindicación de los vecinos y del Ayuntamiento de Fornalutx desde hace años por la peligrosidad al estar ubicado al lado de un aparcamiento muy utilizado en el pueblo.

Así, ha anunciado que las obras comenzarán después de las fiestas de Navidad y que, de este modo, se da solución a este problema. "El Consell siempre está junto a los pueblos de Mallorca apoyando sus peticiones y necesidades", ha destacado.

En concreto, las obras consistirán en limpiar el talud, desbrozar de vegetación y retirar todas las señales de tráfico y mobiliario urbano que se puedan romper durante las obras. Después, se sustituirá parte de la malla de doble torsión por una nueva.

Posteriormente, se reforzará esta primera capa con una red de acero de alta resistencia reforzada con anclajes pasivos de barra de acero. De hecho estos anclajes, reforzados con hormigón, se clavan en la piedra y tienen la función de fijar el talud para evitar que se mueva.

Finalmente, se hará el acabado de la base del talud, las reparaciones de paredes, bordillos, las reposiciones de elementos urbanos retirados y se repintará la señalización viaria que hay actualmente.

DOS MILLONES EN INVERSIONES

El presidente del Consell ha resaltado que la institución ha otorgado al municipio de Fornalux dos millones de euros, una cifra récord que servirá para desarrollar diversas inversiones, obras y mejora de servicios en la presente legislatura.

Galmés ha realizado visitado este miércoles al municipio, dentro de la ronda de encuentros que están realizando a los 53 ayuntamientos de la isla.

Así, ha mantenido una reunión con el alcalde de la localidad y el resto de corporación municipal, y ha repasado las diversas subvenciones e inversiones que la institución insular ha otorgado al Ayuntamiento.

En concreto, el Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local ha concedido a Fornalutx 960.000 euros dentro del Plan de Obras y Servicios (POS), y otros 117.000 euros del Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (Paesc) para 2024-2025.

El municipio ha recibido otros 169.000 euros del convenio del ciclo del agua correspondientes a 2024, a lo que se suman otros 196.000 euros para paliar los efectos de la borrasca Juliette.

Otras inversiones son 230.000 euros de subvención para instalaciones deportivas en el municipio, otros 166.964 procedentes del departamento de Servicios Sociales, 25.000 euros para inversiones del ámbito turístico y 16.000 euros de Patrimonio y Cultura.