Ocho chefs con estrella Michelin trasladan a Prohens ideas para "hacer crecer" la gastronomía de Baleares

Los chefs tras la reunión con la presidenta del Govern, Marga Prohens. - CAIB

PALMA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recibido este jueves a ocho chefs de cocina reconocidos con estrella Michelin, quienes han trasaldado ideas para dar visibilidad y "hacer crecer" la gastronomía de Baleares.

En concreto, han acudido al Consolat de Mar Andreu Genestra (Andreu Genestra), Miguel Navarro (Es Fum), Macarena de Castro (Maca de Castro), Álvaro Salazar (Voro), Fernando P. Arellano (Zaranda), Marc Fosh (Marc Fosh), Adrián Quetglas (Adrián Quetglas) y Óscar Molina (La Gaia).

Según ha explicado Álvaro Salazar en declaraciones después del encuentro, han trasladado a la presidenta "una lluvia de ideas" para reforzar la gastronomía del archipiélago.

"Baleares poco a poco se va alineando sobre esa filosofía, de buscar un perfil que se preocupe realmente de qué sucede en Baleares, cuál es nuestra cultura, cuál es nuestra manera de alimentarnos y de cocinar y potenciar la cultura", ha apuntado.

En el encuentro también ha participado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá.

Por otro lado, la líder del Ejecutivo se ha reunido también este jueves en el Consolat de Mar con el nuevo comandante general de Baleares, Ricardo Esteban Cabrejos.