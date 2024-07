Ocho comercios de Sineu reciben el distintivo Emblemàtics Balears

PALMA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho comercios de Sineu han recibido este martes el distintivo Emblemàtics Balears por parte del Govern, reconociendo así su singularidad para proteger la actividad comercial de proximidad y con más tradición del municipio.

En nota de prensa, la Conselleria de Empresa, Ocupación y Energía ha detallado que el acto ha estado presente el conseller del ramo, Alejandro Sáenz de San Pedro, junto al alcalde de Sineu, Tomeu Mulet, y los ocho responsables de los comercios, entre otros.

El proyecto, impulsado por la Conselleria, ha reconocido la labor en la categoría de 'arraigado' a Can Felip; seguido por 'arraigado con historia' a Carnisseria Campins, Embotits Ferriol y Toni Mas - Eines Mallorquinas; mientras que en 'emblemático' se ha catalogado a Forn Can Topi, Forn de Llenya Can Caragol, Ganivets Can Ordinas Sineu y Magatzem Amador Camps Niell.

De esta forma, se concibe que el reconocimiento a los locales también beneficia a los de su alrededor, debido a que funcionan como elemento de reclamo para los visitantes de dentro y fuera de las Islas, ya que además se puede consultar en su página web.

Los ayuntamientos son los que identifican estos comercios, de acuerdo con las indicaciones de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares. Así, se considera 'arraigado' a aquellos que tienen un producto u oficio singular; 'con historia' a los que tienen más de 75 años de ventas, y 'con patrimonio' por sus elementos materiales o inmateriales. Los establecimientos que cumplen las tres categorías pasan a ser 'emblemáticos'.

Actualmente, 30 municipios de Baleares con un total de 346 comercios catalogados, de los que 96 son establecimientos emblemáticos, 114 de arraigo con historia, así como 30 con patrimonio e historia, unos 53 con historia, mientras que hay 44 de arraigo y nueve de arraigo y con patrimonio.

Los municipios del catálogo con establecimientos Emblemàtics Balears son Alaró (4), Alcúdia (7), Algaida (5), Artà (7), Campos (16), Consell (6), Esporles (5), Felanitx (12), Inca (14), Lloseta (7), Llucmajor (10), Manacor (25), Marratxí (12), Palma (72), Pollença (8), Porreres (8), al igual que Santa Maria del Camí (15), Santanyí (7), sa Pobla (7), Selva (1), Sineu (8), Alaior (5), Ciutadella (14), es Mercadal (1), Ferreries (11), Maó (30), Santa Eulària des Riu (5), Sant Josep de sa Talaia (5), Vila (11) y Formentera (8).