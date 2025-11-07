Los ocupados en actividades turísticas en Baleares suben un 0,7% interanual en el tercer trimestre, hasta los 202.932

MADRID/PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ocupados en actividades turísticas en Baleares se han situado en el tercer trimestre del año en los 202.932 trabajadores, lo que supone un aumento del 0,7 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Así, según los datos publicados este viernes por Turespaña, del total de ocupados en actividades turísticas en el tercer trimestre en las Islas, 178.766 son asalariados, un 2,4% menos que en el mismo trimestre de 2024, y 24.166 son autónomos, que suponen un aumento del 32,1% interanual.

DATOS NACIONALES

En toda España, el sector del turismo superó los tres millones de trabajadores ocupados en el tercer trimestre de 2025, lo que supone un aumento del 2,2% con respecto al mismo periodo del año pasado, es decir, 66.768 empleados más.

Entre julio y septiembre, los trabajadores vinculados al turismo constituyeron el 13,8% del empleo total de la economía española. Además, el porcentaje de parados sobre activos fue del 7,5%, 0,6 puntos porcentuales menos, mientras que la tasa de paro se situó en el 10,5% en la economía nacional.

Por distribución territorial, aumentó la cifra de ocupados en diez comunidades autónomas. Entre ellas, el número de ocupados creció en Madrid, un 8,6%; en Andalucía, un 16%; en Valencia, un 3,2%; en Baleares, un 0,7%; y en Canarias, 4,1%; mientras que cayó en Cataluña, un 11,9%.

En cuanto a la cifra de asalariados, las principales actividades turísticas experimentaron crecimientos, excepto en hostelería. Así, en este subsector descendieron un 1,6% los ocupados, debido a la evolución negativa de los servicios de comidas y bebidas (-3,4%). En agencias de viaje la variación fue, en cambio, positiva, del 8,7%, al igual que en el transporte de viajeros (un 0,3% más).

Los ocupados asalariados en turismo en este periodo ascendieron a 2,64 millones, registrando un aumento interanual del 3,6%. Continúan así las subidas interanuales de los diecisiete trimestres anteriores.

Estos asalariados mostraron aumentos en transporte de viajeros (3,7%), así como otras actividades turísticas (13,3%). Dentro de otras actividades turísticas, las agencias de viajes experimentaron un incremento del 1,1%. La tasa de asalarización (asalariados/ocupados) fue del 85,7%, 1,1 puntos porcentuales superior a la del tercer trimestre del año anterior.

TAMBIÉN SUBIÓ LA JORNADA COMPLETA

Además, los asalariados en el sector con contrato indefinido (80,9%) subieron un 4% interanualmente, lo que supone la decimoséptima subida consecutiva. Por su parte, los asalariados con contrato temporal registraron un incremento del 2,1%.

En este sentido, la tasa de temporalidad (asalariados con contrato temporal/total de asalariados) fue del 19,1% para el turismo, 0,3 puntos porcentuales inferior a la del mismo periodo del año anterior. En relación al tipo de jornada, los asalariados con jornada completa representaron el 78% del total de asalariados y experimentaron una subida del 1,9%.

Por último, los autónomos en turismo fueron 442.587, descendiendo un 5,4% frente al mismo periodo del año anterior, con bajadas en hostelería (-9,2%) y transporte de viajeros (-11,6%) y un aumento en otras actividades turísticas (13,4%).