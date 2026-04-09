La oferta de habitaciones crece un 30% en Palma en el primer trimestre y el precio medio se mantiene en 500 euros

Archivo - Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La oferta de habitaciones en piso compartido en Palma ha crecido un 30% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que el precio medio no ha variado y se mantiene en 500 euros al mes.

Así se desprende de un estudio de idealista publicado este jueves, que sitúa Palma como la tercera ciudad con los alquileres de habitaciones más elevados, solo por detrás de Barcelona (600 euros) y Madrid (587 euros).

Igualmente, en el primer trimestre del año el número de personas interesadas por cada habitación en la capital balear ha bajado un 4% interanual.

A nivel nacional, la oferta de habitaciones en piso compartido ha crecido un 22% interanual durante el primer trimestre. El precio de las habitaciones se ha incrementado un 2% interanual, hasta situar el precio medio en España en 430 euros mensuales. Además, el interés por estos alojamientos también ha crecido un 6% respecto al año pasado.