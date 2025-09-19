La Oficina para la Transición Energética atenderá al público este sábado en su estand de las dependencias del Consell

Puesto informativo de la Oficina para la Transición Energética de Baleares. - CONSELLERIA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Oficina para la Transición Energética de Balears (Oteib) instalará un puesto informativo este sábado, en el aparcamiento de los edificios del Consell de Mallorca en la calle del General Riera con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad.

Esta iniciativa, organizada en colaboración con la institución insular, tiene como objetivo acercar a la ciudadanía información actualizada sobre recursos, programas de ayudas y medidas en materia de transición energética y movilidad sostenible, según ha explicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado.

En este punto ofrecerá atención al público de 10.00 a 14.00 horas, a las personas interesadas en obtener información sobre la red pública de puntos de recarga para vehículos eléctricos en Baleares (red Melib), así como sobre las diferentes líneas de ayuda disponibles en el ámbito de la movilidad eléctrica y para desincentivar el uso de vehículos contaminantes.

También se podrán realizar consultas relativas al estado de expedientes de subvenciones en tramitación, con el fin de ofrecer "un servicio de acompañamiento cercano y especializado".

En el marco de las convocatorias actualmente abiertas, cabe destacar el programa Moves III 2025, que dispone de un presupuesto de casi 9,4 millones de euros. Esta línea de ayudas está destinada a la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, así como a la instalación de infraestructuras de recarga, con la finalidad de avanzar en la descarbonización del transporte en la comunidad autónoma.

Paralelamente, se encuentra abierta la convocatoria de subvenciones para el desguace de turismos y furgonetas (categorías M1 y N1) con una antigüedad mínima de diez años. Este programa, dotado con dos millones de euros procedentes del impuesto de turismo sostenible, persigue reducir la huella de carbono y mejorar la calidad del aire en el territorio balear.

La medida contempla una ayuda de hasta 2.000 euros por vehículo desguazado y es compatible con el programa Moves III, lo que permite a las personas y entidades beneficiarias acumular ambos incentivos en caso de optar por la compra de un vehículo eléctrico o híbrido enchufable.

Asimismo, en el estand se ofrecerá información sobre cuestiones relacionadas con la factura eléctrica y las medidas de ahorro energético, las ayudas para la instalación de energías renovables y la tramitación de proyectos de autoconsumo compartido. Con ello, se busca promover una gestión más eficiente y sostenible de la energía en hogares y comunidades.

Por último, la actividad también está dirigida al tejido empresarial. El personal técnico de la Oteib atenderá consultas sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y sus decretos de desarrollo, así como sobre la elaboración de planes de gestión energética adaptados a la realidad de cada empresa.

De este modo, se busca contribuir a la implantación de buenas prácticas en materia de sostenibilidad y transición energética en el ámbito económico y productivo.