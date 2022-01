Ómicron ya representa el 80% de los casos en Baleares y el pico podría llegar a final de la próxima semana

PALMA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La variante Ómicron, que seguirá subiendo a lo largo de la semana, representa actualmente el 80 por ciento de los casos positivos detectados en Baleares por lo que, posiblemente, "a finales de la semana que viene se podría llegar al pico" de la 'ola Ómicron', aunque es algo "muy difícil de predecir".

Así lo ha explicado este martes en declaraciones a Europa Press el jefe del servicio de Microbiología de Son Espases, el doctor Antonio Oliver, quien ha destacado el "claro descenso" de los contagios por Delta que se ha observado en las últimas jornadas, por lo que el escenario sanitario actual en las Islas es que mientras Delta remite, Ómicron avanza.

En este sentido, ha indicado que el Hospital analiza una media de 3.000 PCR diarias, de las que entre el 30 y el 35 por ciento arroja un resultado positivo --algo más de 1.000--, y ha recordado que se está "acabando de pulir" la implementación de los circuitos de notificación y verificación para que los positivos detectados por test de farmacia se consideren válidos.

En cuanto a la rápida capacidad de transmisión de la nueva variante y la posibilidad de alcanzar la inmunidad de rebaño, Oliver ha insistido en que "es pronto para hablar" de esto, ya que, si bien es cierto que "va a generar muchos casos y va a infectar a un porcentaje de población muy alto, esto no descarta que pueda seguir evolucionando o vengan otras variantes".

FLURONA EN BALEARES

Este miércoles, la clínica Rotger ha confirmado a Europa Press que antes de Navidad se detectó un caso de flurona --coinfección de COVID y gripe-- en Baleares, concretamente en un menor de edad.

Sobre esto, el doctor de Son Espases ha señalado que "no tiene ninguna relevancia clínica ni evolutiva de la pandemia", por lo que "no debe ser algo que sorprenda ni alarme".

"Ahora mismo, prácticamente al que tose se le hace un diagnóstico COVID, no de gripe, porque no se está mirando de forma exhaustiva. Nosotros determinamos todos los virus respiratorios a las personas que están ingresadas, por el momento hemos tenido una docena de casos de gripe y en ninguno había coinfección, pero ahora estamos en época de gripe", por lo que no se descarta que se puedan detectar casos.