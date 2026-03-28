La ONG Andiara, reconocida por la Federación Socialista de Mallorca por su compromiso con el feminismo - PSIB

PALMA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG Andiaria ha sido reconocida en la XXV edición de los Premios Maria Plaza otorgados por la Federación Socialista de Mallorca (FSM) por su compromiso con la transformación social desde el feminismo.

También han sido homenajeadas las Mestresses de Casa de Santa Eugènia por su trabajo en la defensa del papel de las mujeres del municipio, ha informado el PSIB en un comunicado.

La gala ha tenido lugar en el Tetare de la Societat de Calvià y ha contado con las intervenciones de la secretaria general de la Agrupación Socialista de Calvià, Marta de Teba, y de la secretaria de Igualdad de la FSM, Maria Àngels Pujols.

La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha puesto en valor la tarea de Andiara, que trabaja con mujeres migrantes con una marcada visión social y humanitaria.

"Una sociedad democrática no se puede construir sin el 50 por ciento que somos las mujeres", ha subrayado la presidenta del Congreso de los Diputados, quien ha alertado del "peligro social" que supone que "el 38 por ciento de los hombres jóvenes digan que están en contra del feminismo".

Armengol ha instado a los hombres a "compartir tareas y trabajos con las mujeres" y ha reivindicado la necesidad de defender a diario los derechos conquistados. También ha apelado a reforzar el feminismo como respuesta a los discursos de odio, el racismo y la violencia machista.

Además, ha cargado contra el "retroceso" en derechos y políticas de igualdad en Baleares debido a las decisiones del actual Govern "en sincronía con estrategias de la extrema derecha internacional".

"Las desigualdades crecen y provocan efectos terribles para los colectivos más vulnerables. En Baleares tenemos un Govern frívolo, inmerso en la ideología de Vox, que se ha dedicado a destruir todo aquello que supone igualdad, sanidad y educación", ha sostenido.

La secretaria general de la FSM, Amanda Fernández, ha reconocido la tarea de las Mestresses de Casa de Santa Eugènia y ha destacado que hayan sido capaces de desarrollar su labor en un pueblo pequeño, "donde todavía cuesta más organizarse y sacar cosas adelante".

"Ahí hay un colectivo de mujeres que trabajan, que se organizan, que se cuidan y que defienden el papel de la mujer cada día, un hecho que tiene un valor enorme", ha celebrado.

Sobre Andiara ha destacado su labor de acogida, acompañamiento y oportunidades en un contexto en el que "los discursos de odio crecen y las instituciones señalan y dividen".

"Les dan una oportunidad, un espacio, una nueva vida, más libre. Y en el contexto que estamos viviendo, con este auge de los discursos de odio, este premio tenía que ser para ellas, porque representan humanidad, dignidad y futuro", ha subrayado.