La ópera 'El Holandés Errante' agota las entradas y el Teatre Principal de Palma suma su sexto lleno en dos meses

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ópera 'El Holandés Herrante' ha agotado las entradas para las funciones de este viernes y del próximo domingo en el Teatre Principal de Palma, lo que supone el sexto lleno en los últimos dos meses.

Según ha informado el Principal en un comunicado, más de 2.600 personas asistirán a las representaciones de la obra del compositor alemán Richard Wagner. Es la primera vez que el teatro escenifica una ópera de este autor.

El teatro ha destacado las buenas críticas recibidas por parte de la prensa especializada, que ha valorado tanto el trabajo de los solistas como el de la Orquesta Sinfónica de Baleares y el Cor del Teatre Principal.

Asimismo, ha considerado que el éxito de la producción se debe a la puesta en escena, firmada por Marcelo Lombardero, y a la dirección musical, de Guillermo García Calvo, junto a un equipo de solistas que combina voces del panorama europeo con otras locales y nacionales.

El papel de Der Holländer (barítono) lo interpreta George Gagnidze; el de Daland (bajo), Vazgen Gazaryan; el de Senta (soprano), Iwona Sobotka; el de Erik (tenor), Alejandro Roy; el de Mary (mezzosoprano), Ana Ibarra; y el de Der Steuermann (tenor), el mallorquín Joan Laínez.

Se trata del sexto lleno que registra el Principal en dos meses. En diciembre agotaron entradas 'Gigante' y 'Cyrano', esta última prorrogada con una función adicional. En enero colgaron el cartel de completo en las representaciones 'La corte de Faraón' y 'Memorias de Adriano', y este febrero también lo hizo 'Nus'.