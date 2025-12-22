Operativo de seguridad vial en Palma: 15 denuncias por infracciones de tráfico y cuatro vehículos inmovilizados

Un control de tráfico de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha interpuesto 15 denuncias por diversas infracciones de tráfico y la inmovilización de cuatro vehículos durante un operativo de seguridad vial desarrollado este pasado fin de semana.

Además, el despliegue, realizado en la noche del viernes al sábado, se saldó con la inspección de medio centenar de vehículos, según ha informado el cuerpo municipal.

En los controles, llevados a cabo por diversas patrullas del cuerpo en puntos estratégicos de la ciudad, se detectaron seis conductores que circulaban con una tasa de alcohol superior a la permitida. Uno de ellos superó la tasa penal de 0,60 miligramos por litro (mg/l).

Entre el resto de infracciones destacan las seis denuncias por no tener la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor. Además, se interpuso una denuncia por carecer del seguro obligatorio y se levantaron dos actas por infracciones relacionadas con el permiso de conducir. Como resultado de estas actuaciones, cuatro vehículos fueron inmovilizados.

Este operativo se enmarca dentro de las campañas preventivas que la Policía Local realiza de manera periódica para garantizar la seguridad en las vías de la ciudad, especialmente durante los fines de semana y durante estas fiestas, cuando está previsto que se realicen más controles.