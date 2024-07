La oposición pide convocar el Consejo de Cooperación de Baleares y recuperar la ayuda humanitaria a Palestina

PALMA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han registrado una Proposición No de Ley para que el Govern convoque el Consejo de Cooperación de Baleares y vuelva la ayuda humanitaria a Palestina.

En una nota de prensa conjunta, los partidos de la oposición han criticado este martes que el Ejecutivo balear aprobara el plan anual de cooperación "sin convocar antes el órgano ni desarrollar un plan estratégico de cooperación".

Además, han censurado que el plan anual "ha eliminado, de lleno, la ayuda humanitaria a Palestina al excluir de la convocatoria del programa Mediterráneo 2024 a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina y Oriente Próximo, que sí estaba incluida en convocatorias anteriores, imposibilitando así que llegue a la población palestina".

Por ello, los cuatro partidos han pedido al Govern que convoque el Consejo "con la máxima celeridad" y que la Conselleria de Asuntos Sociales incorpore la ayuda humanitaria a la población de Gaza en el plan operativo.

"Es inaceptable que el PP intente relegar la representación de partidos políticos y reducir la presencia de las entidades", ha lamentado el diputado socialista Omar Lamin, recordando también que "en estos momentos críticos es imprescindible reforzar la cooperación internacional de Baleares con Palestina y con todas las naciones necesitadas alrededor del mundo".

Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió ha criticado que "el pueblo de Palestina está sufriendo un genocidio y régimen de 'apartheid' por parte de Israel, y se hace más imprescindible que nunca mantener e incrementar la ayuda humanitaria en la zona".

Y la parlamentaria de Més per Menorca Joana Gomila ha agregado que "un gobierno juega un papel importante en la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas". "Por eso no podemos permitir que el Govern elimine la ayuda humanitaria a Palestina, a todo un pueblo que hace décadas está sometido y que vive un auténtico genocidio", ha proseguido.

Para finalizar, la representante de Unidas Podemos en el Parlament, Cristina Gómez, ha remarcado que la iniciativa busca "impedir que Asuntos Sociales se cargue el Consejo de Cooperación y que se actúe sin planificación estratégica".

Así, ha censurado la "gravedad de dejar sin ayuda a la Unrwa", algo que ha tildado de "intolerable" y que "demuestra una inhumanidad terrible".