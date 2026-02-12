Las oposiciones docentes se celebrarán los días 9 y 10 de mayo - CAIB

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades iniciará las oposiciones para el personal docente del año 2026 el fin de semana del 9 y 10 de mayo.

Así lo ha informado la Conselleria que dirige Antoni Vera este jueves tras la celebración de una reunión de la Mesa Sectorial de Educación.

El pasado lunes se celebró una reunión en la que se propuso celebrar la convocatoria en mayo o en octubre, una decisión que se ha abordado este jueves.

En aquel momento, el conseller señaló que las oposiciones no deben solaparse con el resto de procesos habituales de gestión del personal docente, especialmente los que tienen lugar durante el mes de julio.

También subrayó que este verano la Conselleria prevé llevar a cabo la adjudicación ordinaria de plazas, un procedimiento urgente, y poner en marcha un primer proceso de sustituciones para evitar la situación del año pasado, cuando entre el 6 y el 28 de agosto se acumularon cerca de 1.200 sustituciones.

Desde Educación han defendido que el objetivo de este cambio es planificar "más eficientemente" los diferentes procesos de personal y "garantizar un desarrollo correcto" de las oposiciones a la vez que mejora la gestión de adjudicaciones y sustituciones.

Así, han agregado que Baleares sigue los pasos de otras comunidades autónomas como la Comunitat Valenciana o Catalunya con el objetivo de que el máximo número de docentes ocupe su plaza antes del inicio de las clases en septiembre.

Cabe recordar que la convocatoria incluirá un total de 630 plazas. La distribución por islas es de 393 plazas en Mallorca, 35 en Menorca, 184 en Ibiza y 18 en Formentera.