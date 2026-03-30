Los órganos judiciales de Baleares resolvieron en 2025 un 1,8% más de asuntos que el año anterior

Archivo - Fachada de los tribunales de la Avenida Alemania de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de Baleares recibieron durante 2025 un 0,2% más asuntos que el año anterior al haberse registrado un total de 200.020, mientras que la capacidad de resolución de los tribunales creció y el total de asuntos resueltos (193.755) experimentó un incremento interanual del 1,8%.

Pese a ello, según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), los asuntos que quedaron en trámite a 31 de diciembre (120.884) aumentaron un 8,8 por ciento.

Los datos de la actividad de los órganos judiciales durante el pasado año están incluidos en el informe sobre la Situación de los órganos judiciales, elaborado por la Sección de Estadística y hecho público hoy por el Consejo General del Poder Judicial, que muestra cómo el número de nuevos asuntos se redujo en 2024 en todos los órdenes jurisdiccionales a excepción del Penal.

En el orden Civil, los órganos judiciales registraron 88.635 asuntos en 2025, lo que equivale a un ascenso del 0,3% respecto al año anterior.

En esta jurisdicción, la capacidad de resolución se incrementó un 7,7% respecto al año anterior, con un total de 86.145 asuntos resueltos.

No obstante, quedaron en trámite 69.398 asuntos, un 3,6% más que en 2024. Con un incremento interanual también del 0,3% más que en 2024, la jurisdicción Penal ingresó 97.963 nuevos asuntos.

Los resueltos durante el pasado ejercicio sumaron 95.793, un 1,9% menos que el año anterior; mientras que los que quedaron en trámite, 34.566, experimentaron un importante crecimiento del 19,9%.

En la jurisdicción Contencioso-Administrativa, la entrada de 3.815 nuevos asuntos supuso un notable descenso del 16,3%.

También disminuyeron considerablemente (un 18,5%) los asuntos resueltos, que sumaron 3.873. En este orden jurisdiccional quedaron en trámite 7.031 asuntos, un 0,3% menos que en el ejercicio anterior.

El ingreso de 9.607 nuevos asuntos en la jurisdicción Social supuso un incremento del 5,1% respecto a 2024. El número de asuntos resueltos subió un 0,3% respecto al año anterior al alcanzar la cifra de 7.944; mientras que los que quedaron en trámite al final del año fueron 9.889, un notorio 21,2% más.

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en 2025 fue de 153,70 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las Comunidades Autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron Canarias (202,06); Madrid (166,46); Asturias (162,42); Baleares (160,04); Cataluña (159,56); Andalucía (158,15) y Murcia (156,33).