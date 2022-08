La Orquesta Sinfónica acaba la temporada con los cantantes de la Ópera de Zúric y el pianista Jan Lisiecki

PALMA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica Islas Baleares finaliza la temporada 2021-22 con el séptimo y octavo concierto del ciclo Veranos Sinfónicos en el Castillo de Bellver.

En una nota de prensa, la Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura ha explicado que este miércoles la Sinfónica ofrecerá una gala lírica con los cantantes de la Ópera de Zúrich y el viernes interpretará el 'Concierto para piano número 4 y 5' con el pianista Jan Lisiecki.

Ambos conciertos serán a las 21.30 horas y estarán dirigidos por el director titular, Pablo Mielgo. Las entradas ya están a la venta y se pueden comprar a través de la web de la Sinfónica.

La gala lírica contará con las voces de Ziyi Dai (soprano) y Andrew Owens (tenor). Interpretarán arias de 'Barber de Sevilla' de Rossini; 'La Bohème' de Puccini; 'Elisir de amore' de Donizetti y 'Lakme de Delibes', entre otros.

La soprano china Ziyi Dai es miembro de la International Opera Studio de la Ópera de Zúrich desde la temporada 2019/20. Estudió en el Conservatory of Music de Pekín, así como en la Manhattan School of Music y en el Curtis Institute of Music de Nueva York. Ha participado en clases magistrales con Javier Camarena, Enza Ferrari, Eric Owens y Ferruccio Furlanetto, entre otros, y ha sido galardonada al Huang Long Music Festival, en el concurso de canto de la Premiere Opera Foundation y en Daniel Biaggi Palm Beach Opera Preis.

El tenor norteamericano Andrew Owens, a quien el 'Irish Times' describió como un "registro superior sonoro y una fluidez fácil para la escritura belcanto", se ha construido rápidamente una reputación como cantante prometedor de su generación, gracias a un bello timbre italianizando y una gran agilidad.

A la temporada 2021-2022, se une a la Ópera de Zúrich con la cual interpreta Itulbo a 'Il pirata' de Bellini, Arturo a 'Lucia di Lammermoor', Beppe a 'I Pagliacci' y Telémachos a 'Die Odyssey' de Evers, entre otros papeles.

El viernes será el último concierto de la temporada 2021-22 y del ciclo Veranos Sinfónicos en el Castillo de Bellver. En este caso, la Sinfónica, con el solista Jan Lisiecki, interpretará en una sola noche el concierto para piano número 4 y 5 de Beethoven.

Las interpretaciones y la técnica de Jan Lisiecki hablan de una madurez más allá de su edad. Con 27 años, el canadiense hace más de 100 conciertos anuales en todo el mundo y ha trabajado estrechamente con directores como Antonio Pappano, Yannick Nézet-Séguin, Daniel Harding, Manfred Honeck y Claudio Abbado. A los 15 años, Lisiecki firmó un contrato exclusivo con Deutsche Grammophon.

Por otro lado, el 29 de septiembre la Orquesta empezará la temporada 2022-23, la cual se compone de 17 conciertos en dos ciclos: Auditòrium de Palma (9 conciertos) y Trui Teatre (8 conciertos).

Los precios de los abonos son 225 euros (ciclo Auditòrium de Palma) y 160 euros (ciclo Trui Teatre). Las entradas individuales tendrán un coste de 35 euros (Auditòrium de Palma) y 30 euros (Trui Teatro).

Los abonos al Auditòrium se pondrán a la venta a partir del 29 de agosto para los antiguos abonados y a partir del 15 de septiembre para los nuevos abonados, y las entradas individuales a partir del 28 de septiembre. Los abonos del ciclo Trui Teatre se venderán a partir del 1 de septiembre y las entradas individuales, a partir del 12 de septiembre.