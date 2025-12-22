Pacientes afectados por la huelga de médicos en Baleares denuncian que el Ibsalut no reprograma las citas canceladas

Archivo - Un médico atiende a una usuaria en su consulta de patologías víricas - EUROPA PRESS/HOSPITAL DE VALME - Archivo

Pacientes afectados por la huelga de médicos se están poniendo en contacto con Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal) para denunciar públicamente que el Ibsalut no está reprogramando las citas que les fueron canceladas.

Numerosas personas, ha informado la organización en defensa de los consumidores en un comunicado, han mostrado su "enfado e indignación" por esta falta de reorganización de las citas canceladas, algunas de las cuales acumulan "más de un mes de retraso".

Entre los pacientes que se han puesto en contacto con Consubal hay personas que necesitan ser visitadas por sus médicos de cabecera y que han tenido que solicitar una nueva cita en ver de que el Ibsalut se la haya reprogramado.

Algunos son personas mayores "que necesitan ser visitados por su profesional asignado con brevedad" pero que su estado no requiere ir de urgencias.

El presidente de la organización, Alfonso Rodríguez, ha considerado que es "ilógico y un despropósito dar citas nuevas en lugar de reprogramarlas todas para que los retrasos en ver al médico no sean tan grandes".

Según los datos facilitados por la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el pleno del Parlament de la semana pasada, la huelga de médicos dejó en Baleares cerca de 12.000 consultas médicas canceladas, de las cuales 6.000 fueron en Atención Primaria.