Palma acoge el estreno del documental 'Desconnectats' sobre el uso de las pantallas en adolescentes

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala Augusta de Palma ha acogido este jueves el estreno de la película documental 'Desconnectats', centrada en el uso prematuro e intensivo de las pantallas entre los adolescentes.

Se trata de una producción de IB3 desarrollada por Nova Producciones que ha contado con la colaboración del Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar (Convivèxit), según ha señalado la Conselleria de Educación y Universidades en una nota de prensa.

El conseller del ramo, Antoni Vera, ha asistido al estreno para apoyar una iniciativa centrada en una de las principales preocupaciones actuales en el ámbito educativo, como es el uso prematuro e intensivo de las pantallas entre los adolescentes.

También han asistido la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera, y el director de Convivèxit, Toni Vich.

Antes de la visualización del documental, el conseller ha subrayado la importancia de conocer las consecuencias del uso de las pantallas en adolescentes.

El documental aborda las consecuencias que tienen las tecnologías y las redes sociales en la etapa adolescente y trata cuestiones como las adicciones, la ansiedad, el ciberacoso escolar, la salud mental y la exposición a contenidos inadecuados.

Asimismo, recoge testimonios de alumnos, docentes, familias y profesionales de los ámbitos educativo y sanitario que relatan en primera persona situaciones reales derivadas de un uso inadecuado o excesivo de las pantallas.

Tras el estreno, 'Desconnectats' quedará a disposición de todos los centros educativos con el objetivo de facilitar herramientas que permitan abordar esta problemática en el aula y contribuir a la prevención desde una perspectiva pedagógica y comunitaria.

Después de la proyección, se ha llevado a cabo un pequeño coloquio con la directora del documental, Elisabeth Moll, en el que ha participado el público.

Al acto han asistido profesionales de la educación, representantes institucionales, medios de comunicación y miembros de la comunidad educativa, que han destacado el valor del documental como instrumento de sensibilización y de reflexión social.