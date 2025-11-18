Palma acogerá en diciembre un foro de inversión para proyectos innovadores y capital

PALMA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, a través de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears), organiza la primera edición del Palma Tech Bay, un foro de inversión que tendrá lugar en palma para conectar proyectos innovadores con capital dispuesto a invertir.

Según han informado en un comunicado, este acontecimiento, que cuenta con la participación del Ayuntamiento de Palma y Keiretsu Forum, tendrá lugar el próximo 3 de diciembre en el edificio Port Centre de la Autoridad Portuaria de Baleares.

El evento reunirá a emprendedores tecnológicos y a una sólida red de inversores, con el objetivo de ponerlos en contacto. Esta convocatoria, destaca la Conselleria, "refuerza el ecosistema emprendedor balear como centro de innovación del Mediterráneo".

Así, las empresas emergentes seleccionadas por Keiretsu Forum presentarán sus proyectos ante inversores cualificados activos en rondas de financiación. Además, también tendrán la oportunidad de asistir a un curso de formación para prepararse el Palma Tech Bay. Las empresas interesadas en buscar financiación tienen que estar en fase semilla (seed) o presemilla (pre-seed), idealmente establecidas o en proceso, y con un equipo a tiempo completo.

Por su parte, los inversores accederán a oportunidades exclusivas de conversión, contacto directo con emprendedores y trabajo en red de alto valor. El ticket de inversión mínimo que se solicita es de 20.000 euros.

El Palma Tech Bay también será una buena oportunidad para emprendedores, empresas, inversores e integrantes del ecosistema que deseen asistir para conocer los proyectos innovadores que se presentarán, y escuchar a los inversores de la mesa debate donde explicarán sus actividades, los criterios de selección y las perspectivas futuras. Además, al final de la jornada está previsto un trabajo en red dinamizado con todos los asistentes.

Las empresas emergentes que quieran presentar sus proyectos, así como los inversores y los asistentes ya pueden registrarse para el Palma Tech Bay a través de la web https://adrbalears.es/palmatechbay, en la que encontrarán la agenda completa y toda la información necesaria para asistir al foro de inversión.